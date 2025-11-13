Klassmentor till Tallbackaskolan
2025-11-13
Tallbackaskolan är en F-6 skola med ca 300 elever samt en fritidshemsavdelning och två förberedelseklasser, belägen i ett villaområde mellan Gällivare och Malmberget. På Tallbackaskolan arbetar vi med delar av Gällivaremodellen som innebär att det i varje klass i årskurs 1-2 arbetar en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor. I årskurserna 3-6 arbetar en undervisningsansvarig lärare med stöd av en klassmentor som kan vara knuten till en eller flera klasser. Den centrala elevhälsan finns utlokaliserad på skolan och eleverna har tillgång till skolkurator, skolsköterska, 2 specialpedagoger, skolpsykolog och rektorerna. Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och utgår från elevernas intressen. Dina arbetsuppgifter
Som klassmentor arbetar du nära både elever och lärare för att skapa en trygg, strukturerad och inspirerande lärmiljö. Din roll är viktig i elevernas skolvardag och du fungerar både socialt och pedagogiskt. Tjänsten inkluderar: Att ge stöd i klassrummet, individuellt och i grupp, skapa goda relationer både med elever, personal och vårdnadshavare, samarbeta med olika funktioner inom skolan bl a elevhälsan, bidra till ett positiv skolklimat i en lugn miljö. Även arbete i vårt fritidshem ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiebehörighet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, vill ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad varje dag, har god samarbetsförmåga, tålamod och en lösningsfokuserad inställning. Är ansvarstagande och har förmåga att skapa trygghet Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur polisens belastningsregister är ett krav.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde:Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26.
Upplysningar
Rektor Maria Isaksson, tel 0970-818 558
Biträdande rektor Maria Ryngmark, tel 0970-818 345
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Ersättning
individuell lönesättning
