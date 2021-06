Kjell & Company söker Butikschef till Barkarby! - Kjell & Co Elektronik AB - Chefsjobb i Järfälla

Kjell & Co Elektronik AB / Chefsjobb / Järfälla2021-06-27Hej!Inom retail och inte minst på Kjell & Company går utvecklingen i rask takt och vi utvecklar ständigt nya vägar för att möta våra kunders nya behov, alltid med Service i världsklass som given målsättning. Just nu är vi i full transformation från butiker till Service Points. I en Service Point möter vi inte bara våra kunder fysiskt utan även digitalt, alltid med kundens behov i fokus.Se nedan för ett par av de initiativ som i detta nu byggs upp på Kjell & Company!1-to-1 meeting! Leverera Service i världsklass till våra kunder, digitalt, på distans.Chat! Hjälp våra kunder direkt på hemsidan genom vår chattsupportLive shopping! Sprid kunskap och intresse för tekniklösningar via vår livestream.Kjell Tekniker! Besök våra kunder och leverera tekniska lösningar direkt i hemmet.Vi söker nu en butikschef, eller som vi tänker att det heter inom kort, Service Point Manager, till vårt fantastiska team på Barkarby med genuint intresse för ledarskap och försäljning.Du är en person som älskar utmaningar och samtidigt möjligheten att göra skillnad. Vi ser gärna att du har en tydlig ledarprofil, älskar försäljning och genom ditt team vill skapa framgång samtidigt som du brinner för att ge service i världsklass varje dag.Du trivs med att jobba mot uppsatta mål och är samtidigt duktig på att leda dina säljare i med och motgång. I din välpackade ryggsäck har du alltid med dig ditt coachande sätt, din sociala kompetens, driftighet, energi och stabilitet men vet såklart att det är tillsammans med teamet och er förmåga tillsammans som utgör den främsta skillnaden.Du ser en redan etablerad kundnöjdhet som en möjlighet och självklarhet till fortsatt utveckling, du vet ju trots allt att ditt jobb, förutom att vara en grym förebild och säljare, är att säkerställa att butiken i slutändan når sina försäljnings - och lönsamhetsmål.I rollen som butikschef arbetar du nära din närmsta chef och tillsammans sätter ni upp ramarna för ert samarbete.Redo? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!Rekrytering sker augusti, med start i september månad.Vi erbjuder handels kollektivavtal, ansvarstillägg, bonussystem, friskvårdsbidrag och vassa internutbildningar.Jag ser fram emot att läsa din ansökan!Väl mött!Torbjörn, HR - medarbetare & Henrik, RegionschefVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-27Lön enligt handelskollektivavtal, ansvarstillägg, bonusmöjligheter, friskvårdsbidragSista dag att ansöka är 2021-08-06Kjell & Co Elektronik AB5831946