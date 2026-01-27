Kitchen Supervisor
2026-01-27
Bli en del av något nytt. Bli en del av Aspire Lounges Sweden.
Vi bygger något extraordinärt, en helt ny Aspire Lounge på Stockholm Arlanda Airport. Det här är en unik möjlighet att vara med från start och spela en nyckelroll i att forma den kulinariska upplevelsen i en premium lounge-miljö på flygplats.
Aspire Lounges är en del av Swissport och driver över 80 lounger världen över, där miljontals resenärer välkomnas varje år. Med mer än 35 års erfarenhet av premium hospitality fokuserar vi på kvalitet, komfort och en lugn, välkomnande atmosfär. Nu etablerar vi Aspire-konceptet i Sverige för första gången.
Om rollen
Som Köksledare har du en operativ och närvarande ledarroll i köket på Aspire Lounge på Arlanda. Du arbetar nära Head Chef och ansvarar för att den dagliga köksdriften fungerar smidigt, med hög kvalitet, god struktur och ett tydligt fokus på gästupplevelsen.
Rollen innebär att du leder köksteamet under dina arbetspass och säkerställer att mat, presentation och flöde håller en jämn och hög nivå i båda loungerna. Du är aktiv i produktionen, finns nära teamet och kliver in som ansvarig när Head Chef inte är på plats.
Det här är en roll för dig som trivs i ett högt tempo, har öga för detaljer och förstår vad premium service innebär i en flygplatsmiljö där förutsättningarna kan förändras snabbt under dagen.
Ansvarsområden
I rollen ansvarar du tillsammans med Head Chef för den dagliga genomförandet av köksverksamheten. Du följer upp förberedelser, tillagning och presentation och säkerställer att maten håller rätt kvalitet och följer Aspire Lounges standarder.
Du har ett särskilt ansvar för buffén och ser till att den är visuellt tilltalande, välfylld, ren och i ordning under hela dagen. Du vägleder köksteamet i deras dagliga arbete, stöttar kollegor i produktion och säkerställer att rutiner för service, förberedelser och städning följs.
Du ansvarar för daglig varumottagning, kontrollerar leveranser och ser till att lagerhantering och rotation sker korrekt för att minimera svinn. En viktig del av rollen är att säkerställa att alla krav kring livsmedelssäkerhet, hygien och arbetsmiljö följs i både kök och bufféytor.
Du rapporterar till Head Chef och bidrar med återkoppling kring drift, kvalitet och teamets arbete, med målet att bygga ett stabilt och välfungerande kök från dag ett.
Genomförd kockutbildning eller motsvarande yrkesutbildning
Giltigt intyg inom livsmedelshygien
Erfarenhet från professionellt kök, till exempel som Chef de Partie, Senior Kock eller liknande
God praktisk matlagningskompetens och fokus på kvalitet
Förmåga att arbeta effektivt i en miljö med varierande tempo
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Möjlighet att arbeta i säkerhetsklassad flygplatsmiljö
Erfarenhet från bufféverksamhet, premium hospitality eller ledande ansvar i kök är meriterande. Framför allt söker vi dig som är pålitlig, närvarande och stolt över ditt arbete, och som trivs i ett team där kvalitet och samarbete står i centrum.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av en spännande nyetablering och får vara med och bygga upp köksverksamheten från grunden, med stöd från Swissports internationella organisation och Aspire Lounges globala varumärke.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där professionalism, respekt och teamwork är centrala, och där din insats gör verklig skillnad för gästupplevelsen.
Observera att anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Om Swissport
På Swissport tror vi på mångfald, lika möjligheter och styrkan i våra gemensamma värderingar. Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats där alla känner sig respekterade och stärkta, oavsett bakgrund, kön, religion eller identitet.
Ansök redan idag och var med och skapa The Perfect Start för resenärer på Stockholm Arlanda Airport. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord. Så ansöker du
