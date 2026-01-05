Kitchen Manager F&B, Avolta Arlanda flygplats
2026-01-05
Vill du vara med och sätta prägel på kvalitet, tempo och att skapa matupplevelser som överträffar förväntningarna? Vi söker nu vår nya Kitchen Manager inom food&beverage för vår verksamhet på Arlanda flygplats.
Om rollen
Som Kitchen Manager ansvarar du för att leda den dagliga verksamheten, där du samordnar och övervakar alla köksaktiviteter och säkerställer att de uppsatta målen uppfylls - allt i enlighet med rutiner, policyer och standarder. Du har det övergripande ansvaret för både produktionskök och övriga kök på enheterna runt om på flygplatsen.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
anställa, utbilda och schemalägga personal,
utföra kvalitetskontroller av råvaror och mat
se till att köken upprätthåller en hög matsäkerhet genom att följa HACCP standard
upprätthålla inventerings- och beställningsrutiner samt verka för att hålla nere matsvinn
Dina direktrapporterande består av kökspersonalen i produktionsköket. Du håller ett nära samarbete med operations i stort, då majoriteten av din tid spenderas ute i drift.
För att trivas i rollen som Kitchen Manager ser vi att drivs av ett högt tempo, inte räds att hugga i där det behövs, samt vill leverera en produkt som överträffar gästens förväntan.
Vem är du?
Vi söker dig som är en social och glad person, samt innehar en hög servicenivå. Du brinner för restaurangbranschen, är kvalitetsmedveten och organiserad. Ditt arbetssätt genomsyras av noggrannhet och struktur. Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift både på svenska och engelska.
Vidare har du;
Restaurang-/storköksutbildning
Minst 5 års erfarenhet av yrket som Kitchen Manager eller liknade roll
Erfarenhet av inventerings- och beställningsprogram (tex. MyInventory)
Dokumenterade ledaregenskaper
Erfarenhet av att följa, efterleva och sammanställa rutiner

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning inledningsvis. Placering för tjänsten är på Arlanda flygplats. I den här rollen rapporterar du till Nordic Commercial Food & Beverage and Project Director och du tillhör teamet för F&B Commercial.
Arbetet sker på säkerhetsklassat område och därför är säkerhet en hög prioritet. Vi genomför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du hos Tranportstyrelsen här.Så ansöker du
Tjänsten är planerad att tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat. Urval och intervjuer sker löpande och därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag passerat.
För att bli en del av vårt härliga team på F&B Commercial Avolta, sök tjänsten via formuläret nedan.
Vilka är Avolta?
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online.
Med ett gemensamt utbud av tax-free försäljning, närbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, verkar vi på 5 100 försäljningsställen i över 70 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt för alla resenärer.
I Norden erbjuder Avolta tax-free försäljning under varumärket Dufry med 15 butiker på svenska flygplatser och 12 butiker på Helsingfors flygplats, Finland. Under HMSHost-paraplyet driver vi 15 restauranger och caféer på Arlanda flygplats och 15 restauranger och caféer på Helsingfors flygplats.
