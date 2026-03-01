Kitchen assistant

Sushi Soyokaze AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-03-01


We are seeking a dedicated kitchen assistant to help with daily kitchen operations.
Responsibilities:
Washing and cutting vegetables
Cleaning utensils and kitchen area
Assisting chefs as needed
Maintaining cleanliness and hygeine

Requirements:
Prior experience is preferred but not mandatory
Punctual and hardworking
Teamwork

This post is for both part time and full time. Please specify when sending your CV.
We look forward to hear from you.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@soyokaze.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Work application".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushi Soyokaze AB (org.nr 559057-0809)

Jobbnummer
9769563

