Kiropraktor/naprapat till primärvårdsrehab
2025-09-30
Information om arbetsplatsen
Primärvårdsrehab i framkant! Väsby Rehab uppmuntrar till att utveckla vården genom att tänka utanför boxen.
Vi är öppna för nya idéer som förbättrar vården för våra patienter och arbetsmiljön för våra medarbetare. Vi är ett team på 21 medarbetare som består av kiropraktor, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter.
Tjänsten inkluderar möjlighet till att delvis anpassa arbetstiderna efter önskemål.
Sök idag och hjälp oss göra skillnad i området!
Kliniskt arbete med patient, journaldokumentation och tidsbokning. Kvalifikationer
Legitimerad kiropraktor/naprapat. Önskvärt/meriterande med klinisk erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter ett professionellt förhållningssätt, hög ansvar- och servicekänsla, samt en positiv och initiativrik attityd.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
