Key Account Manager till MTD Products Skandinavien i Falköping.

Nexer Recruit AB / Säljarjobb / Falköping2021-06-30Framtidens KAM til DIY & E-handelTill försäljning av trädgårdsmaskiner, redskap, gräsfrö och gräsmattegödsel söker vi en KAM till Skandinavien med huvudfokus mot våra svenska och norska kunder.Din vardagDu kommer få huvudansvar för försäljning till DIY (Do It Yourself) samt E-Handels kunder samt kundbesök. För att lyckas i arbetet behöver du ha förståelse och intresse för sälj i framtidens säljkanaler. Du blir motiverad av egna- och företagets succéer samt bidra positivt med nytänkande för att teamet ska nå sina gemensamma mål.Du är har ett sinne för ordning och reda och förstår betydelse av noggrann planering och uppföljning. Du är en "teamplayer" men trivs och motiveras av självständiga arbetsuppgifter och känner ansvar för ditt eget ansvarsområde.Du är representativ och professionell i ditt framträdande och kan avläsa en situation, anpassa och formulera skrift och tal efter situation.MTD ger dig självklart produktutbildning och information kring företaget och produktportföljen.Utan att kompromissa med professionell seriositet hoppas vi du är humoristisk, lyhörd och kan förekomma våra kunder och deras behov. Tillträde snarast.Vem är du?Ansvarstagande och lojalÖvertygad om vad nyckeln till succé är för dig i ditt arbeteBekväm med att arbeta i MS-Office miljöer inkl. Power Point.Stor vana vid IT-miljöer, användning av olika operativsystem, erfarenhet av daglig hantering affärssystem.Erfarenhet av Business Intelligence-verktyg är en stor merit.Förståelse för sociala medier och dess betydelse för konsumentmarknaden.Engelska språket på yrkesnivå i tal- och skrift är ett absolut krav.Du blir en del av ett dynamiskt skandinaviskt team med en öppen och oformell företagsanda.I tjänsten ingårTjänstebil, Löneupplägg med prestationsbonus och sjukvårdsförsäkring. Mobiltelefon och dator.Vill du veta mer?I den här rekryteringen samarbetar vi med Nexer Recruit. Vill du veta mer, kontakta Rekryteringskonsult Stefan Larsson på e-post stefan.larsson@nexergroup.com telefon0730-846816. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, Dock senast 2021-08-08.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Nexer Recruit AB5839386