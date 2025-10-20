Key Account Manager till Jönköping Energi
Key Account Manager - Var med och forma framtidens energilösningar
Är du en relationsbyggare med affärssinne och ett genuint intresse för hållbar utveckling? Vill du vara med och skapa något helt nytt - där innovation, kundnytta och samhällsnytta möts? Då kan du vara den vi söker till rollen som Key Account Manager hos Jönköping Energi.
Energiomställningen är inte bara en utmaning - den är en möjlighet. Med ett snabbt föränderligt omvärldsläge och ett växande behov av smarta lösningar, står vi inför en spännande framtid. Som en del av vår satsning på framtidens energisystem har vi lanserat Flextjänster - med produkter som Industriflex och Batteriflex. Nu tar vi nästa steg, och söker dig som vill vara med och bygga vidare på detta område från grunden.
Om rollen
Som Key Account Manager får du ett nyckeluppdrag: att etablera och utveckla en helt ny kundportfölj inom Flextjänster, med fokus på industrikunder i Sverige. Du blir en drivande kraft i att forma erbjudandet, affärsmodellen och kundrelationerna - med stor frihet och stort ansvar.
Dina uppgifter inkluderar bland annat:
- Identifiera och kartlägga nya affärsmöjligheter på marknaden
- Genomföra rådgivande kundbesök och bygga långsiktiga relationer
- Utveckla skräddarsydda flextjänster utifrån kundernas behov
- Delta i mässor, nätverk och bidra till marknadsföring och kommunikation
- Driva hela försäljningsprocessen - från första kontakt till avtal och uppföljning
Du har en hög närvaro ute hos våra kunder samt arbetar nära ett dedikerat team inom affärsutveckling, energikonsultation och försäljning. Tillsammans formar ni ett erbjudande som ligger i framkant - både tekniskt och affärsmässigt. Du har budget- och resultatansvar och rapporterar till en enhetschef försäljning.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av komplex försäljning, gärna inom el- eller tillverkningsindustrin, och som trivs med att ta initiativ, bygga relationer och skapa affärer. Du är van att arbeta självständigt med hela säljcykeln - från strategi till avslut.
Du har:
- Teknisk och ekonomisk förståelse
- God kommunikations- och förhandlingsförmåga
- Ett strukturerat arbetssätt och starkt driv
- Förmåga att förstå kundens verksamhet och omsätta behov till lösningar
Erfarenhet av energihandel är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - du är stabil, engagerad och har ett genuint intresse för att bidra till kundens och samhällets utveckling.
Vi erbjuder dig
Hos Jönköping Energi får du vara med och bygga något nytt - på riktigt. Du blir en del av ett företag som kombinerar trygghet och stabilitet med nytänkande och framåtanda. Här får du:
- Arbeta med produkter och tjänster i teknisk framkant
- Vara med och påverka - både rollen och affären
- Samarbeta med kompetenta och engagerade kollegor
- Bidra till en hållbar framtid - lokalt och nationellt
Vi tror på långsiktighet, innovation och människors förmåga att göra skillnad. Vill du vara med?
Om Jönköping Energi
En god kraft för ett gott samhälle är vår vision. Vi erbjuder hållbara och innovativa energi- och kommunikationstjänster, nu och i framtiden. Idag förser vi 57 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla och fiber.
Grundades 1907
Medarbetare 342, varav 88 är kvinnor och 254 är män
Omsättning 2,2 miljarder SEK
Välkommen till en arbetsplats med en gemenskap som bara kan upplevas
Vi har återigen vunnit utmärkelsen "Excellent Arbetsgivare" 2024, där vi ligger i topp i jämförelse med 300 andra företag och 30 andra energibolag. Hos oss får du goda anställningsvillkor, personalförmåner och möjligheter att utvecklas i en trygg men innovativ framtidsbransch.
Varmt välkommen att söka tjänsten på:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:850158/
Vid frågor vänligen kontakta: Petra Lindomborg, rekryteringskonsult, tel. 0727164381. För fackliga frågor: Jesper Käki, Vision, tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, tel. 036-10 32 37. Ersättning
