Key Account Manager till HRM Software AB
HRM Software AB stärker laget och rustar för framtiden genom att rekrytera en Key Account Manager. HRM Software AB är ett familjärt bolag med en härlig mix av glädje, passion och kompetens. Här blir du en viktig del av ett team där alla har möjlighet att påverka!
Om Rollen HRM utvecklar moderna HR- och lönesystem för stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Som Key Account Manager blir du en nyckelperson i företagets tillväxtresa, där du ansvarar för att öppna nya dörrar och bygga långsiktiga relationer med företag i enterprise-segmentet. Du har också ett ansvar för att förvalta och vidareutveckla affären hos befintliga kunder inom privatmarknaden.
Du driver hela säljcykeln från första kontakt till affär och skapar förtroendefulla relationer i komplexa beslutsprocesser. Parallellt arbetar du med befintliga kunder där du driver merförsäljning samt ansvarar för avtalsförhandlingar och förlängningar, med målet att säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktighet.
Rollen innebär att kartlägga och bearbeta prospekts, presentera skräddarsydda lösningar och koordinera interna specialister genom hela processen. Säljcyklerna är långa och kräver uthållighet samt en hög förmåga att bygga förtroende över tid. Du representerar HRM Software AB på mässor och event och reser cirka 1-2 dagar per vecka. Rollen ingår i ett mindre, sammansvetsat team och du rapporterar till Head of Sales & Marketing.
Din Profil Vi söker dig som är en erfaren säljare med kompetens inom komplex lösningsförsäljning mot större organisationer. Du har god förståelse för IT-system som produkt och trivs med långa säljcykler, som ofta sker via upphandlingar och ramavtal.
Du är skicklig på presentationsteknik och har förmåga att tydliggöra affärsnytta för olika intressenter. Du arbetar strukturerat och är van vid att hantera affärer över tid, både vad gäller nyförsäljning och utveckling av befintliga kunder. Du har god vana av Officepaketet och olika CRM-system, behärskar svenska flytande och har grundläggande kunskaper i engelska. Formell utbildning är inget krav - det viktigaste är att du har relevant erfarenhet för uppdraget och ett genuint engagemang för försäljning.
Som person är du affärsmässig och förtroendeingivande, med en naturlig förmåga att kombinera driv och resultatfokus med tålamod. Du trivs i en roll där du får bygga relationer över tid, arbeta nära kund och samtidigt bidra till teamets gemensamma framgång.
Vi erbjuder Hos HRM är det högt i tak och alla idéer är välkomna. Du uppmuntras att tänka utanför boxen och hitta nya möjligheter. Vi har en stark passion för det vi gör. Tack vare det, gör vi alltid det lilla extra och ser till att ha väldigt kul ihop på vägen.
Du får stor frihet att planera din vardag, samtidigt som du har stöd av kollegor. HRM sitter i trevliga lokaler och varje fredag startar de dagen med en energigivande gemensam frukost. Om du gillar att röra på dig tillsammans med kollegor ordnar HRM löpande gemensamma träningspass för alla som vill vara med
Här värdesätter man både medarbetarna och de gemensamma värderingar som tagits fram:
Vi agerar för laget - Vågar det oväntade - Visar passion.
Ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef, Fredrik Hyltsten, 070 341 46 63, fredrik.hyltsten@hrmsoftware.se
eller rekryteringskonsult Cindie Ljungström, 036-330 09 58, cindie.ljungstrom@stellaab.se
Välkommen med din ansökan senast den 31/5 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdatum så skicka gärna in din ansökan i god tid.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll på den slutliga kandidaten.
Välkommen att söka till oss!
Om HRM Software AB Vi satsar hårt på att utveckla marknadens bästa lönesystem, med HR-funktionalitet, för större företag och statliga myndigheter. Helt avgörande för att vi ska lyckas är att vi jobbar tätt tillsammans med våra kunder. Vårt mål är att tillhandahålla innovativa och personliga lösningar med hög grad av tillgänglighet, baserade på modern teknik som förbättrar det dagliga löne- och HR-arbetet. Uppskattningen från våra befintliga kunder och den ständiga tillströmningen av nya är en fin bekräftelse på att vi har lyckats. Läs mer om HRM här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7682635-1984892".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
352 30 VÄXJÖ
