Key Account Manager B2B (Städ & Facility Services)
2026-03-18
Vi söker nu en driven Key Account Manager som vill vara med och utveckla vårt företag och skapa långsiktiga kundrelationer.
Vårt företag är ett växande serviceföretag inom professionell städning och facility services. Vi arbetar idag med flera större kunder, bland annat butiker, skolor, gym och andra kommersiella verksamheter, och fortsätter att expandera.
Nu söker vi en person som kan hjälpa oss att utveckla nya affärer och ta hand om våra viktigaste kunder.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Som Key Account Manager kommer du att:
Identifiera och kontakta nya potentiella företagskunder
Boka möten och presentera våra tjänster
Förhandla och skriva avtal
Ansvara för relationen med våra större kunder
Följa upp leveransen tillsammans med driftorganisationen
Arbeta strategiskt med att utveckla våra kundkonton
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller account management
Är resultatinriktad och självgående
Har god förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer
Har god kommunikativ förmåga på svenska och gärna engelska
Har B-körkort
Erfarenhet från servicebranschen, städ, fastighet eller facility management är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla affären
Fast lön + återkommande provision
Flexibelt arbete med mycket eget ansvarSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:jobb@cleansmart.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@cleansmart.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KAM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clean smart Sverige AB
(org.nr 559063-0280)
Frykdalsbacken 12-14
123 43 FARSTA Körkort
