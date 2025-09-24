Key Account Manager
Stockholm | Heltid
Vill du arbeta med en av Sveriges starkaste digitala plattformar och hjälpa företag att nå rätt målgrupp i rätt bostadskontext? Vi söker nu en driven Key Account Manager.
Om rollen
Som Key Account Manager kommer du att fokusera på mediaförsäljning och bygga långsiktiga affärsrelationer med både direktkunder och mediebyråer. Du kommer att sälja ett brett utbud av produkter, inklusive display-annonser, premiumplaceringar, retargeting och sponsrat innehåll. I rollen ingår även både nykundsbearbetning och arbete med befintliga kunder för att hjälpa dem att maximera sin synlighet genom annonsering. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att stärka vår annonsplattform.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för och utveckla relationer med annonseringskunder.
Driva försäljning av annonseringslösningar mot nya och befintliga kunder.
Samarbeta med mediebyråer och direktkunder för att skapa skräddarsydda kampanjlösningar.
Analysera och optimera kampanjresultat i samarbete med interna team.
Delta i möten och presentationer för att säkerställa att kunderna får maximal effekt av sin annonsering.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av B2B-försäljning, medieförsäljning eller digital annonsering. Du är van vid att arbeta med både befintliga kunder och nykundsbearbetning och har förmågan att skapa långsiktiga affärsrelationer.
Minst 2-3 års erfarenhet av försäljning, gärna inom media, digital annonsering eller e-handel.
Stark affärsförståelse och förmåga att skapa skräddarsydda lösningar.
Resultatinriktad och målmedveten, med erfarenhet av att arbeta mot budgetmål.
God kommunikationsförmåga och förmåga att presentera lösningar övertygande.
Erfarenhet av att arbeta med mediebyråer är meriterande.
Vad vi erbjuder:
En nyckelroll i ett av Sveriges mest välkända digitala varumärken.
En högpresterande och samarbetsinriktad säljorganisation.
Ett attraktivt kontor i centrala Stockholm.
Flexibelt arbete med möjlighet till distansarbete.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt framgångsrika team! I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast, då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
