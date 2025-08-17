Key account manager
Vill du driva tillväxten för ett av Sveriges mest dynamiska energidrycksvarumärken? Celsius söker en driven och strategisk Key Account Manager med totalansvar för att maximera affärerna hos våra viktigaste kunder inom dagligvaruhandeln.
Det här är en nyckelroll där du får möjlighet att direkt påverka vår expansion och ta ett helhetsgrepp om affären. Du kommer att arbeta i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar och fantastiska utvecklingsmöjligheter.
Vi letar efter dig med erfarenhet som Key Account Manager eller Category Manager inom FMCG, gärna med bakgrund från dryckesbranschen. Du har en djup förståelse för den svenska dagligvarukanalen och har bevisat din förmåga att leverera resultat i strategiska kategoriprojekt.
Vi ser att du är självgående, proaktiv och en mästare på att bygga framgångsrika partnerskap. Hos oss får du möjlighet att växa, både som person och i din roll, i en motiverande arbetsmiljö.
Rekryteringen sker via Randstad. Frågor? Kontakta Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
. För anställning hos Celsius krävs en godkänd bakgrundskontroll, och vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg.
Välkommen med din ansökan
Ansvarsområden
Ansvara för att utveckla och implementera tydliga, långsiktiga kanalstrategier.
Driva tillväxt och lönsamhet hos nyckelkunder med ett helhetsansvar för affären.
Förhandla avtal som omfattar listningar, priser, kampanjer och sortiment.
I samarbete med kunderna, utveckla och implementera gemensamma affärsplaner och strategiska kategoriprojekt.
Kontinuerligt analysera och utvärdera aktiviteter och strategier för att skapa handlingsplaner som optimerar affären.
Säkerställa synlighet och tillgänglighet i butik genom nära samarbete med fältsäljteamet.
I nära samarbete med leveransteamet, säkerställa goda servicegradsnivåer och prognosprecision.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Key Account Manager ser vi att du har:
Flera års erfarenhet som Key Account Manager eller Category Manager inom FMCG.
God förståelse för den svenska dagligvarukanalen och dess strukturer.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet av förhandlingar, kampanjplanering och strategiska kategoriprojekt med nyckelkunder.
Erfarenhet av att driva tvärfunktionella projekt och bygga nätverk.
God förståelse för datadrivet arbete med verktyg som Nielsen, CRM, Customer Insight-verktyg och Power BI.
Goda kunskaper i Microsoft Office-program (Excel & PowerPoint).
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med dryckesprodukter.
En relevant akademisk bakgrund inom ekonomi, marknadsföring eller liknande.
Vi söker dig som är självgående och proaktiv, och besitter en stark förmåga att etablera långsiktiga och givande partnerskap. Du är analytisk, en skicklig kommunikatör i både tal och skrift, och motiveras av att nå ambitiösa mål. Du tar fullt ägarskap för dina ansvarsområden och drivs av att leverera mätbara resultat.Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker. med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein.
• Verksamma i 20 år
• 15 länder
• ca 500 medarbetare (Cirka 60 i Sverige)
• 10 Miljarder i omsättning globalt per år Ersättning
