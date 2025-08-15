Key Account Manager
Vi söker en driven och erfaren interim Key Account Manager som kan stärka vår kunds team under en period. Du kommer ta dig an en nyckelposition, du kommer snabbt utveckla och förvalta relationerna med kundens viktigaste kunder inom den svenska dagligvaruhandeln. Du kommer att arbeta i en dynamisk och entreprenöriell miljö där dina insatser har stor direkt påverkan på tillväxt. Uppdraget startar så snart som möjligt, och pågår i ca 5 månader med eventuell förlängning.
Ansvarsområden
Dina ansvarsområden
Bygga och underhålla starka, långsiktiga relationer med nyckelkunder.
Driva strategiska förhandlingar och kampanjplanering för att maximera försäljning och lönsamhet.
Leda tvärfunktionella projekt och samarbeta nära med interna team för att säkerställa att kundens behov möts.
Använda data och insiktsverktyg för att optimera försäljningsstrategier och sortiment.Kvalifikationer
Vi söker
Vi letar efter dig som är en självgående, proaktiv och lösningsorienterad person. Du stimuleras av utmanande mål och har en stark kommunikativ förmåga. Det viktigaste är att du har erfarenhet och arbetet som KAM tidigare, då du ska klara av en kort uppstartssträcka och göra en snabb insats direkt för att avlasta teamet.
Kvalifikationer och erfarenheter
Flera års erfarenhet som Key Account Manager eller likande roller inom FMCG.
God förståelse för den svenska dagligvarukanalen och dess strukturer.
Dokumenterad erfarenhet av förhandlingar, kampanjplanering och strategiska projekt med nyckelkunder.
Vana att arbeta datadrivet med verktyg som Nielsen, CRM eller Power BI.
Erfarenhet av att driva tvärfunktionella projekt och bygga nätverk.
Övriga krav: Flytande i svenska och engelska och goda kunskaper i Microsoft Office (Excel & PowerPoint)
Meriterande:
Meriterande:

Erfarenhet av att arbeta med drycker och relevant akademisk bakgrund.
Randstad
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
