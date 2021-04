Key Account Manager - Kraftsam Personal AB - Säljarjobb i Sollentuna

Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Sollentuna2021-04-13Om rollenDu kommer att bygga upp kampanjer som hjälper företag att nå fram till sina målgrupper. Varje kampanj inleds med en intensiv researchfas inom en specifik bransch. Ditt jobb är att identifiera företag som vill nå ut och fram genom marketing i din kampanj. Du inleder en dialog med kunderna för att förstå deras marknadsföringsbehov. Du kontaktar sedan relevanta opinionsbildare och bygger upp en distributionsplattform för din kampanj som matchar kundernas önskemål. För att finansiera kampanjen jobbar du över telefon med att sälja in konceptet till kunder. Under kampanjens produktionsfas arbetar du tillsammans med vårt produktionsteam och ser till att journalister och designers levererar innehåll som skapar en härlig kampanj. Entreprenörsandan hos dig ska vara stark.Tjänsten är baserad till största dels Inn house inom närmsta tiden.Nordiske Medier GrowthNordiske Medier Stockholm AB är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon beslutsfattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Men också genom de hundratals seminarier, utbildningar, awards, mässor och evenemang som vi arrangerar varje år. Nordiske Medier bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som vi erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden.Nordiske Medier med huvudsäte i Danmark är Nordens största renodlade B2B-förlag med cirka 200 anställda i Norge, Danmark och Sverige och omsätter ca 300 miljoner svenska kronor. Förlaget ägs av Nordjyske Medier.Vem du ärVi vill inte att du ska vara någon annan än dig själv. Att vara resultatdriven, ansvarstagande, positiv och välorganiserad är bra egenskaper för att passa in på NM Growth.Vi söker nu dig som:Erfarenhet från Account Manager inom print 1-2 år och vill ta steget mot att bli Key Account ManagerHar ett brett nätverk inom branschenGärna specifika intressen för att kunna ta fram bilagor eller jobba med befintliga bilagorVi erbjuder:Frihet under ansvarTjänstepensionSitta i nya toppfräsha lokaler i SolnaGratis gymTjänsten ska tillsättas med start i Januari så tveka inte att söka in omgående. I denna rekrytering samarbetar Nordiske Medier med Kraftsam Rekrytering och Bemanning vid frågor om tjänsten kontakta amir@kraftsam.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-13Månadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Kraftsam Personal AB5687707