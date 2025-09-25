Kemister till Livsmedelsverket
2025-09-25
Är du kemist och vill bidra till säkra livsmedel i Sverige? Livsmedelsverket söker två engagerade kemister till Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar i Uppsala. I rollen får du använda dina kemiska kunskaper för att analysera prov, utveckla och validera analysmetoder samt bidra till verksamhetens gemensamma uppdrag. Vi söker dig som vill vara med i en växande enhet där samarbete, kvalitet och kunskapsdelning står i fokus.
Din roll
Vi söker två analytiska kemister till enheten. I rollen som analytisk kemist kommer huvudfokus att vara laborativt arbete med analys av organiska miljöföroreningar eller bekämpningsmedelsrester i livsmedel och andra biologiska prover.
Arbetsuppgifterna omfattar främst serieanalyser av prov, men även validering och kvalitetssäkring av analysmetoder kan förekomma. Du kommer att arbeta med:
• Upparbeta, analysera och utvärdera livsmedelsprov och andra biologiska prov
• Kvantifiering med GC, GC-MS, GC-MS/MS eller LC-MS/MS
• Rapportering i laboratoriedatasystem (LIMS)
• Ansvar för vissa av de instrument som används på enheten
Du arbetar nära dina kollegor på enheten och bidrar till en högkvalitativ och effektiv laboratorieverksamhet.
Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar
Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar tillhör avdelningen för laborativ undersökning och analys. Inom avdelningen finns fem enheter vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla analysmetoder och analysera läkemedelsrester, organiska miljöföroreningar, bekämpningsmedel, toxiner, näringsämnen, metaller och radioaktiva ämnen i livsmedel och dricksvatten. Avdelningen är nationellt referenslaboratorium inom flera områden och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO 17025. På avdelningen finns en stor och avancerad instrumentpark. Genom ett ökat arbete inriktat på civilt försvar och beredskap befinner sig enheten i en spännande utvecklingsfas. Du kommer att arbeta på vårt moderna huvudkontor i Uppsala Science Park.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom området analytisk kemi eller motsvarande, gärna med en organisk analytisk inriktning.
Erfarenhet av kvantitativa analyser med GC-, GC/MS- och LC/MS-tekniker är meriterande, liksom kunskap om datormjukvaror för att styra instrument och utvärdera analyser. Tidigare erfarenhet av ackrediterade analyser, serieanalyser och arbete i LIMS är också meriterande. God svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, liksom att du har god datorvana.
Dina personliga egenskaper
I den här rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, effektiv och känna stort ansvar för dina uppgifter. Din förmåga att ta egna initiativ och ditt sätt att snabbt ta till dig ny information gör att du enkelt kommer in i arbetet. Du trivs att samarbeta med andra, skapar laganda och stöttar kollegor, samtidigt som du arbetar noggrant, följer rutiner och levererar resultat av hög kvalitet.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Marie Aune. Representant för Saco-S är Stina Söderlund och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-10-16. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/03548. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning.
På Livsmedelsverket arbetar vi effektivt och kvalitetssäkert och alla medarbetare, ledare och chefer tar gemensamt ansvar för verksamhetens uppdrag och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb.

Livsmedelsverket
