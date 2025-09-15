Kemikaliesamordnare
2025-09-15
Hygienteknik Sverige AB är ett innovativt företag som erbjuder lösningar inom hygien, rengöring och kemiteknik. Vi producerar även vårt eget kemsortiment under det etablerade varumärket Activa.
Vi söker nu en engagerad kemikaliesamordnare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom miljö, kvalitet och kemikaliehantering. Rollen innebär ett nära samarbete med sälj, tillverkare och produktutveckling, där du får möjlighet att påverka och bidra till hållbara lösningar i en växande organisation.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ha ett mångsidigt och ansvarsfullt uppdrag där du bland annat arbetar med:
Administrering och utveckling av säkerhetsdatablad
Stöd och rådgivning i kemitekniska frågor till både kollegor och kunder
Produktutveckling och anpassning till regulatoriska krav
Kemikalieredovisning och produktregistreringar enligt gällande lagstiftning
Säkerställande av efterlevnad av kemikalielagstiftning och andra regulatoriska krav
Delaktighet i utveckling och underhåll av miljö- och kvalitetssystem
Genomförande av interna utbildningar inom kemikaliehantering
Substitution av farliga ämnen och arbete med hållbara kemikalieval
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning inom kemi, kemiteknik eller miljövetenskap alternativt motsvarande praktisk erfarenhet
Har god kunskap om kemikalielagstiftning (t.ex. REACH, CLP)
Har erfarenhet av arbete med säkerhetsdatablad och produktregistrering
Är kommunikativ, strukturerad och har ett genuint intresse för hållbar utveckling
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har god IT-vana och lätt för att sätta dig in i nya system
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en framtidsinriktad organisation med fokus på innovation, kvalitet och miljö. Du blir en del av ett engagerat team med högt kunnande och stor vilja att göra skillnad.
Fast lön och förmåner
Utbildningsmöjligheter
Hygienteknik är mer än bara en arbetsplats
Hygienteknik är ett framgångsrikt, privatägt företag med en omsättning på 250 MSEK. Med fokus på innovation och hållbarhet är vi marknadsledande inom hygien och professionell städning. Vi är cirka 60 medarbetare och har moderna lokaler i Västerås.
Företaget växer och erbjuder en positiv företagskultur där ambition och engagemang uppmärksammas. Vi är också stolta sponsorer av lokal idrott, bland annat VSK Bandy, VSK Fotboll och VIK Hockey. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@hygienteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hygienteknik Sverige AB
(org.nr 556404-0474), https://hygienteknik.se/
Långängsvägen 2 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Jobbnummer
9508419