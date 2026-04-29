Katrinebergs folkhögskola söker kurator
Om arbetet
Som kurator på skolan gör du en viktig insats genom stöd- och uppföljningssamtal med studerande. Du tar initiativ till samtal liksom att du finns tillgänglig för samtal som enskilda initierar. Du ser till att skapa kontakter med andra enheter som vårdcentral, VPM, psykolog med flera. Du kommer att vara med i skolans likabehandlingsgrupp och vara med och stötta ledningsgruppen i arbete med krisplaner och likabehandlingsplan.
Om arbetsplatsen
Katrinebergs folkhögskola är beläget i det natursköna samhället Vessigebro,10 km nordost om
Falkenberg. Skolan har ett brett utbud av olika utbildningar inom bland annat film, hälsa, idrott, konst och skådespeleri. Det finns även möjlighet att förbereda sig för högre studier eller att komplettera tidigare betyg. Här skapar de studerande viktiga verktyg för att förverkliga sina framtidsplaner och bli klokare på sig själva, livet och omvärlden. Många av de studerande bor på skolans internat, vilket både skapar en social gemenskap och gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. Förutom kurser och utbildningar så bedriver Katrinebergs folkhögskola även konferensverksamhet och ett Bed and breakfast. I matsalen serveras frukost, fika, lunch och middag både till studerande, gäster och personal.
För denna tjänst söker vi dig som är utbildad socionom samt har erfarenhet av arbete som skolkurator.
Du har kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Meriterande med kunskap inom Motiverande samtal och konflikthantering.
Din öppna och tydliga kommunikation skapar en atmosfär av ömsesidig förståelse och tillit. Du har förmågan att se helheten och utöva gott omdöme i komplexa situationer, vilket möjliggör välgrundade beslut och rätta lösningar till varje situation. Vidare är du stöttande av andra och lyhörd för individuella behov och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande miljö. Din empatiska natur gör att du naturligt kan sätta dig in i andras situationer och skapa meningsfulla relationer. Vi förutsätter att du är flexibel och anpassningsbar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
311 65 VESSIGEBRO Arbetsplats
Region Halland, Kultur och skola Kontakt
Christel Axelsson, Vision 0346-75711 Jobbnummer
9882493