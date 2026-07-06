Kategorichef till Mestergruppen
Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-06
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, Solna
, Lidingö
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Är du intresserad av en strategisk roll med stort ansvar inom byggmaterialhandeln? Som kategorichef hos Mestergruppen blir du en del av en dynamisk och växande organisation där du får påverka strategiska beslut och bidra till fortsatt tillväxt. Rollen passar dig som är analytisk och trivs med att omvandla data och marknadsinsikter till affärsmässiga beslut. Du får arbeta i en entreprenöriell kultur med högt tempo, nära kollegor, medlemmar och leverantörer, och vara med och utveckla både affärerna och verksamheten framåt.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Mestergruppen.Om företaget
Mestergruppen Sverige är en sammanslutning av fria företagare. Under deras paraply finns välkända kedjor som XL-BYGG, BOLIST, Happy Homes, Colorama och Mal Proff AB. Tillsammans är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige, med omkring 275 butiker runt om i landet. Utöver det omfattar verksamheten cirka 175 färgfackhandelsbutiker, vilket gör dem till en av Sveriges största aktörer med ett omfattande butiksnät. Mestergruppen är en värderingsstyrd organisation och deras gemensamma värderingar pålitliga, effektiva, handlingskraftiga och lagspelare är centrala i allt de gör.
Deras servicekontor i Solna består av cirka 90 engagerade medarbetare och erbjuder stöd inom bland annat inköp, masterdata, marknadsföring, e-handel, ekonomi, logistik, affärssystem samt butiksutveckling och etablering. Som stödfunktion till sina medlemmar och delägare har de ett viktigt uppdrag: att tillhandahålla produkter, tjänster och kompetens som gör det möjligt för butikerna i deras kedjor att vara lönsamma, effektiva och framgångsrika. Servicekontoret Mestergruppen Sverige är en del av Mestergruppen-koncernen, med huvudkontor i Oslo, och de tror starkt på kraften i ett koncerngemensamt arbetssätt.
Mestergruppen har moderna lokaler högst upp i Solna Gate med gym, idrottshall och restaurang i huset.Dina arbetsuppgifter
Som kategorichef blir du en central del av Mestergruppens inköpsavdelning, med strategiskt ansvar för sortiment, leverantörsrelationer och lönsamhet inom kategorierna elverktyg, arbetskläder, golv samt lim och fog. Du kombinerar strategiskt arbete med upphandlingar, förhandlingar och kategoriutveckling med operativa uppgifter som implementering i butiksnätet och uppföljning av inköpsstatistik och resultat. Rollen kräver ett starkt affärsmannaskap, en mycket god analytisk förmåga och en stark förhandlingsförmåga. Du har ett stort intresse för byggvaror och husbyggnation, och en god marknadsförståelse är meriterande.
Du samarbetar nära kedjor, medlemmar, leverantörer och interna stödfunktioner som masterdata, marknad, hållbarhet och försäljning, och bidrar till att säkerställa att nya produkter och lösningar når ut till medlemmarna. Tjänsten innebär inget personalansvar, men du får stort mandat att driva förändring, förbättringar och utveckling inom dina kategorier. Introduktion och ansvarsområden kommer anpassas efter din bakgrund och erfarenhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för sortiment, inköpspriser och leverantörsavtal inom dina kategorier
Genomföra upphandlingar och driva kategoriutveckling
Ta fram kategori- och sortimentsplaner utifrån marknadens behov
Förhandla och utveckla leverantörssamarbeten
Samarbeta med medlemmar, marknad och andra interna stödfunktioner
Följa upp inköpsstatistik, lönsamhet och resultat
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Minst tre års erfarenhet från en analytisk roll
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Erfarenhet från byggbranschen är starkt meriterande. Erfarenhet från exempelvis byggvaruhandel, grossistverksamhet eller detaljhandel ses som en fördel
• Masterexamen inom exempelvis industriell ekonomi, ekonomi, inköp eller annat relevant område är meriterande
Som kategorichef trivs du i en dynamisk och föränderlig miljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka. Du är självgående, initiativrik och trygg med att ta egna beslut, samtidigt som du samarbetar nära kollegor, medlemmar och leverantörer. Med en stark analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt resultatfokus fattar du välgrundade affärsmässiga beslut. Du har förmåga att både se detaljer och helheten i arbetet. Förändringar och utmaningar ser du som möjligheter att bidra och utvecklas, och du trivs med att driva förbättringar som stärker verksamheten
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Solna med möjlighet till hybridarbete Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009775-2087303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9993739