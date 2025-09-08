Kassör till bilverkstad
Fam Group AB / Kassapersonalsjobb / Sundbyberg Visa alla kassapersonalsjobb i Sundbyberg
2025-09-08
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fam Group AB i Sundbyberg
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad kassör för att ansluta till vårt team. Om du gillar att arbeta i en kundorienterad miljö och är strukturerad, noggrann samt trivs med varierande arbetsuppgifter, då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som kassör hos oss kommer du att vara ansvarig för att hantera den dagliga kassahanteringen, inklusive betalningar från kunder och bokföring av försäljningar. Du kommer även att:
Ta emot och välkomna kunder, både vid ankomst och avhämtning av fordon.
Hjälpa till med tidsbokningar och svara på kundfrågor, både över disk och via telefon.
Sköta fakturering och hantera betalningar (kort, kontant och faktura).
Samordna med verkstadspersonalen för att säkerställa att kunden får rätt information om sina fordonsreparationer.
Bidra till en trevlig och välkomnande atmosfär i verkstaden.Kvalifikationer
Erfarenhet av kassahantering och kundservice är meriterande.
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant i en stressig miljö.
Datavana och erfarenhet av enklare bokföringsprogram eller faktureringssystem är ett plus.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och som gillar att ha kontakt med kunder. Du har lätt för att samarbeta och kan arbeta självständigt. Du är också lösningsorienterad och flexibel, med en vilja att lära och utvecklas inom din roll.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan till oss snarast möjligt, då vi rekryterar löpande. Har du frågor om tjänsten, kontakta oss gärna på info@famgroup.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@famgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering-kassör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fam Group AB
(org.nr 559194-0506)
Hallonbergen 5-7 (visa karta
)
174 52 SUNDBYBERG Jobbnummer
9498551