Kassapersonal Skogås
Mely AB / Butikssäljarjobb / Huddinge Visa alla butikssäljarjobb i Huddinge
2026-01-27
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mely AB i Huddinge
, Nynäshamn
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vi söker kassapersonal till Matrix Butikerna
Matrix Butikerna är en del av Matrebellkedjan och vi arbetar varje dag för att erbjuda bra varor till låga priser. Nu söker vi kassapersonal som är serviceinriktad, noggrann och trivs i ett högt tempo.
Är du matintresserad, gillar att ge bra service och har ordning och reda? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi söker dig som:
Är strukturerad, ansvarsfull och pålitlig
Har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete
Är mål- och resultatinriktad
Trivs med både självständigt arbete och arbete i team
Har ett intresse för butikens dagliga drift och rutiner
Har goda kunskaper i svenska
Har erfarenhet från liknande arbete, gärna inom dagligvaruhandeln (meriterande)Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Deltid
Varierande arbetstider
Helgarbete ingårSå ansöker du
Komplettera din ansökan med CV och personligt brev. Foto tillsammans med CV är ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mely AB
(org.nr 556756-4728), http://www.matrix.se
Skogås torgv 5 (visa karta
)
142 30 SKOGÅS Arbetsplats
Matrix Skogås Jobbnummer
9708308