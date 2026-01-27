Kassapersonal Skogås

Mely AB / Butikssäljarjobb / Huddinge
2026-01-27


Vi söker kassapersonal till Matrix Butikerna
Matrix Butikerna är en del av Matrebellkedjan och vi arbetar varje dag för att erbjuda bra varor till låga priser. Nu söker vi kassapersonal som är serviceinriktad, noggrann och trivs i ett högt tempo.
Är du matintresserad, gillar att ge bra service och har ordning och reda? Då kan detta vara jobbet för dig.
Vi söker dig som:
Är strukturerad, ansvarsfull och pålitlig
Har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete
Är mål- och resultatinriktad
Trivs med både självständigt arbete och arbete i team
Har ett intresse för butikens dagliga drift och rutiner
Har goda kunskaper i svenska
Har erfarenhet från liknande arbete, gärna inom dagligvaruhandeln (meriterande)

Om tjänsten
Deltid
Varierande arbetstider
Helgarbete ingår

Så ansöker du
Komplettera din ansökan med CV och personligt brev. Foto tillsammans med CV är ett plus.

Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@matrix.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mely AB (org.nr 556756-4728), http://www.matrix.se
Skogås torgv 5 (visa karta)
142 30  SKOGÅS

Arbetsplats
Matrix Skogås

Jobbnummer
9708308

