kassaarbete kassörska

Gloryway Trading Imp. & Exp. AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg
2025-10-02


Gloryway Trading Imp & Exp AB är ett grossist företag som importera och sälja asiatiska livsmedel och andra produkter.
Våra kunder är mest restauranger och asiatiska butiker rund om i Sverige.
du är noggrann och stresstålig
har tidigare jobbat med livsmedels branschen är merit
Våra kunder är mest restauranger och asiatiska butiker rund om i Sverige.
arbetsuppgifter:
Vi söker en duktig kassaarbete
krav:
• Du har relevant arbetslivserfarenhet.(butik)
• För att kunna kommunicera med våra kunder ska du behärska det svenska språket bra.
• kan du talar Kinesiska är meriterande, (men inga krav).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@gloryway.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "försäljare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gloryway Trading Imp. & Exp. AB (org.nr 556725-3439)
Tagenevägen 3 (visa karta)
422 43  HISINGS BACKA

Arbetsplats
Gloryway Trading Imp. & Exp. AB

Jobbnummer
9537715

