kassaarbete kassörska

Gloryway Trading Imp & Exp AB är ett grossist företag som importera och sälja asiatiska livsmedel och andra produkter.
Våra kunder är mest restauranger och asiatiska butiker rund om i Sverige.
du är noggrann och stresstålig
har tidigare jobbat med livsmedels branschen är merit
arbetsuppgifter:
Vi söker en duktig kassaarbete
krav:
• Du har relevant arbetslivserfarenhet.(butik)
• För att kunna kommunicera med våra kunder ska du behärska det svenska språket bra.
• kan du talar Kinesiska är meriterande, (men inga krav). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
