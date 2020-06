Kassa- Serveringspersonal - Trollhättan söker nytt tillskott ti - Wang Foods AB - Restaurangbiträdesjobb i Trollhättan

Wang Foods AB / Restaurangbiträdesjobb / Trollhättan2020-06-04VI SERVERAR MAT OCH UTVECKLAR MÄNNISKOR!ChopChop Trollhättan söker nytt tillskott till teamet, vi söker dig som vill utvecklas personligen och uppleva charmen branschen har att erbjuda. Vi erbjuder en arbetsplats med god sammanhållning och en tillfredställande arbetsplats där vi kan jobba hårt och utvecklas tillsammans. Givetvis ska vi ha kul under resans gång också, är du hårt arbetande och söker efter en utmaning? Tveka inte att söka till oss.Vilka är ChopChop?ChopChop har idag 28 restauranger, vi är i en expansiv fas! Vi söker dig som vill anta utmaningen och utvecklas med oss.ChopChop är Skandinaviens första drive thru restaurang med inriktning på det asiatiska köket. Vår första restaurang öppnades i Eskilstuna 2011, och sedan dess har vi öppnat många fler över hela Sverige. Vi erbjuder våra gäster ett bättre alternativ till dagens snabbmat längs vägarna, på ett snabbt och tillgängligt sätt.Vårt mål är att slå sönder bilden av traditionell snabbmat och omdefiniera hela upplevelsen för våra kunder. Detta uppnår vi genom att använda oss av råvaror av bästa kvalité och erbjuda våra gäster en lugn och trivsam miljö för ett besök utan stress.Beskrivning av arbetsuppgift.Som Restaurangbiträde på ChopChop är gästerna din högsta prioritet och kollegorna ditt team. Att vara medarbetare på ChopChop innebär att du utför dina arbetsuppgifter med 100 % engagemang och alltid sätter våra gäster i fokus. Du kommer tillsammans med dina kollegor att arbeta med att servera gäster, arbeta i kassa, samt renhållning.Respektive restaurang har särskilda, vardagliga rutiner och regler som skall följas, men samtliga strävar efter samma målsättningar - att visa respekt gentemot varandra, arbeta som ett lag och hjälpas åt med de uppgifter som finns på arbetsplatsen.Vad söker vi och vad erbjuder vi?ChopChop erbjuder en omväxlande arbetsmiljö på grund av dess bransch.Gillar du teamwork, nya utmaningar och har viljan att utvecklas? Då gillar vi dig! Vi kräver inte att du har någon tidigare erfarenhet, för den har vi.Vi erbjuder en arbetsplats fullt av schyssta och hjälpsamma kollegor som jobbar åt gemensamt satta mål.2020-06-04Lön enligt Kollektivavtalets(Riksavtalet Visit-HRF) tariffer (Lönegrupp 2)Just nu söker vi dig som jobba på dagtid, kvällar och helger med möjlighet att jobba mer i sommar. Vi söker just nu 2 Medarbetare som vill jobba i en omfattning på minst 50%-75%.Skicka din ansökan till ida.paulsson@chopchop.se och märk med Trollhättan (50%/75% Deltid).När börjar tjänsterna? Upplärningen börjar omgående och så tjänsten startar så fort som möjligt.Tack för visad intresseSista dag att ansöka är 2020-07-04Wang Foods ABÖverbyvägen 2746170 Trollhättan5253368