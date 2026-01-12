Kassa- & servicevärd
2026-01-12
Som Kassa- & servicevärd på Leksand Sommarland får du en varierad och fartfylld roll där du stöttar våra mest besökta enheter under högsäsong. Du börjar morgonen i entrékassan och välkomnar dagens första gäster med ett leende, för att sedan röra dig vidare till restaurangkassa, kiosk eller andra områden där behovet är som störst. Du hoppar in där du gör mest nytta och blir en viktig del av att hålla flödet smidigt genom hela parken.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bemanna entrékassan, välkomna gäster och scanna biljetter
Vara behjälplig gentemot gäster och svara på frågor
Arbeta i kassorna på våra restauranger
Stötta kiosker eller andra områden
Vara flexibel och förflyttas dit gästflödet är som stört
Arbeta aktivt med merförsäljning
Hjälpa till med plock, städ och hålla ordning och reda
GästservicePubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som trivs du i en varierad och fartfylld roll där du möter varje gäst med ett varmt leende. Du är serviceinriktad, effektiv och initiativtagande, och du har lätt för att anpassa dig efter nya situationer när tempot växlar. Att samarbeta tätt med kollegor faller sig naturligt, men du är samtidigt trygg i att arbeta självständigt när det behövs. Flexibilitet är en av dina största styrkor, du gillar att hjälpa till där du gör mest nytta och att bidra till att hålla flödet smidigt i parkens mest besökta områden. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra. Vi tror på att ha kul på jobbet och anordnar massor av härliga personalkvällar - en perfekt chans att koppla av, ha roligt och umgås med dina kollegor. Här hittar du inte bara ett jobb, utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter Sommarlands öppettider, generellt mellan 09:30-18:30 veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% under vår högsäsong v.28-32. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om ossNöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även vår femstjärniga camping och stugby Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6953104-1783075". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677963