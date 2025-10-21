Kassa personal

ICV Restaurang AB / Chefsjobb / Upplands Väsby
2025-10-21


Visa alla chefsjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ICV Restaurang AB i Upplands Väsby

Vi söker kassapersonal till vår restaurang - heltid!

Är du en serviceinriktad person som gillar att arbeta i ett högt tempo och möta människor med ett leende? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-10-21

Om tjänsten
Vi söker en kassapersonal på heltid till vår restaurang. Du blir vårt ansikte utåt och en viktig del av vårt team. Arbetsuppgifterna inkluderar att ta emot beställningar, hantera betalningar, ge service till gäster och hjälpa till i den dagliga driften.

Vi söker dig som:
* Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
* Har erfarenhet av kassa och servicebranschen
* Är positiv, noggrann och stresstålig
* Trivs med att arbeta i team och möta gäster

Vi erbjuder:
* En trygg heltidstjänst i ett härligt arbetslag
* Möjlighet att växa inom restaurangen
* God stämning, bra mat och mycket energi

Plats: Centralvägen 6, Upplands Väsby
Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
0704138333
E-post: eroleken@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ICV Restaurang AB (org.nr 559181-4495)
Centralvägen 6 (visa karta)
194 76  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9568086

Prenumerera på jobb från ICV Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ICV Restaurang AB: