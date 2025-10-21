Kassa personal
Vi söker kassapersonal till vår restaurang - heltid!
Är du en serviceinriktad person som gillar att arbeta i ett högt tempo och möta människor med ett leende? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Vi söker en kassapersonal på heltid till vår restaurang. Du blir vårt ansikte utåt och en viktig del av vårt team. Arbetsuppgifterna inkluderar att ta emot beställningar, hantera betalningar, ge service till gäster och hjälpa till i den dagliga driften.
Vi söker dig som:
* Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
* Har erfarenhet av kassa och servicebranschen
* Är positiv, noggrann och stresstålig
* Trivs med att arbeta i team och möta gäster
Vi erbjuder:
* En trygg heltidstjänst i ett härligt arbetslag
* Möjlighet att växa inom restaurangen
* God stämning, bra mat och mycket energi
Plats: Centralvägen 6, Upplands Väsby
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
0704138333
E-post: eroleken@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICV Restaurang AB
(org.nr 559181-4495)
Centralvägen 6 (visa karta
)
194 76 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9568086