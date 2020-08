Kart- och mätningsingenjör - Gävle kommun, Livsmiljö Gävle - Byggjobb i Gävle

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Byggjobb / Gävle2020-08-26Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Livsmiljö Gävles knappt 500 medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.Gävle Kommun har sedan lång tid varit ledande inom GIS och lantmäteri. Vi finns i Europas starkaste GIS-kluster med Lantmäteriet, FPX och några av Sveriges största GIS-företag. Kart- och mät- samt GIS-teamet inom verksamheten Plan och bygg ansvarar för ajourhållning av våra geografiska databaser, kartproduktion och mätningsverksamhet samt utveckling och förvaltning av kommunens geografiska informationssystem.2020-08-26Som Kart- och mätningsingenjör kommer du främst att jobba med ajourhållning av Gävle kommuns geografiska databaser. Gävle kommun samlar in information genom mätning med totalstation, GPS och drönare, samt digitalisering av bilder. Ditt arbete är både teambaserat och självständigt, på kontoret och ute i fält. Du blir en del av vårt kart- och mät-team. Detta bäddar för ett stimulerande arbete och personlig utveckling.Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom kart- och mätteknik samt erfarenhet av detaljmätning. Vi använder oss av Trimble och Leica för mätning med totalstation och GPS. Behörighet som drönarpilot är meriterande, liksom kunskaper i AutoCad, TopoCad samt ESRI:s ArcGIS-plattform.Som person är du strukturerad, noggrann, engagerad och initiativrik. Du har ett sinne för detaljer och är noga med att följa rutiner, procedurer och tidsplaner. Samtidigt gillar du utmaningar och tar dig an uppgifter på ett effektivt sätt där du vill leverera med hög kvalitet.Eftersom du kommer att arbeta med många olika projekt med sektorer och bolag inom kommunen är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och skapa goda relationer. Du delar gärna med dig av kunskaper och erfarenheter och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast .MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-13Gävle kommun, Livsmiljö Gävle5334482