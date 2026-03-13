Karriärcoach Stockholm
2026-03-13
Vill du arbeta med människor och att hjälpa dem hitta arbete?
Vi söker en drivande och engagerad Karriärcoach till vårt härliga team på Rys Jobb & Rekrytering. Vi söker en person till vårt kontor i Stockholm. Tjänsten är initialt på 50 %.
Arbetet innebär att matcha och stödja människor ut i arbete eller hjälpa dem hitta vägen till arbete via studier. Företagskontakter är en mycket viktig del i matchningen ut mot arbete vilket innebär att vi söker dig som tycker om att arbeta mot resultat, har eller kan utveckla ett brett kontaktnät hos arbetsgivare.
Du kommer att jobba med människor både enskilt och i grupp genom individuella samtal, workshops och företagsbesök. Syftet är att utveckla den arbetssökandes färdigheter i att söka arbete på ett aktivt och medvetet sätt mot ett tydligt mål.
Du är en serviceminded och lyhörd person och är är van att ha mycket kontakt med andra människor. Din förmåga att skapa goda och långsiktiga affärsrelationer är stor.
Du bör ha ett möjlighetsorienterat förhållningssätt och vilja göra ditt bästa för att deltagarna ska lyckas komma i arbete eller studier. Som person är du förtroendeingivande, affärsmässig och prestigelös.
Vår organisation karaktäriseras av sunda värderingar och god förståelse för människan bakom arbetet. Vi är därför måna om att våra medarbetare tillför positiv energi och bidrar till trivsel och samarbete, vilket också gör det viktigt att du ser dig själv som en lagspelare med som kan arbeta självgående. Vi lägger mycket vikt vid personlig lämplighet,
Krav: Akademisk utbildning 3 år eller eftergymnasial utbildning 1 år.
Krav: Arbetslivserfarenhet minst två år.
Meriterande om du arbetat med rekrytering, bemanning eller arbetsmarknadsfrågor eller har ett kontaktnät inom näringslivet.
Arbetet medför arbete på kontor. Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan.
