Kantpressoperatör till LVD Toolcell maskiner

Robotec AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved
2025-10-02


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved, Gnosjö, Tranemo, Värnamo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Robotec AB i Gislaved

Vi söker en driven och noggrann kantpressoperatör till vårt team. Du kommer att arbeta med våra moderna LVD Toolcell-maskiner och vara en viktig del i vår produktion.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Dina arbetsuppgifter
Ritnings läsning och förståelse för konstruktionsunderlag
Självständigt arbete vid kantpress maskiner
Ställa in program och skapa nya program vid behov
Säkerställa hög kvalitet i produktionen

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kantpressning (meriterande men inget krav)
Har god kunskap i ritningsläsning
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Är arbetsvillig och vill utvecklas inom yrket

Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person

Låter det här som något för dig?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@robotec.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Robotec AB (org.nr 556481-6717)
Plåtgatan 5 (visa karta)
333 33  SMÅLANDSSTENAR

Kontakt
Monica Söderberg
monica@robotec.se
0702885792

Jobbnummer
9536531

Prenumerera på jobb från Robotec AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Robotec AB: