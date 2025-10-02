Kantpressoperatör till LVD Toolcell maskiner
Robotec AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2025-10-02
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Robotec AB i Gislaved
Vi söker en driven och noggrann kantpressoperatör till vårt team. Du kommer att arbeta med våra moderna LVD Toolcell-maskiner och vara en viktig del i vår produktion.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Ritnings läsning och förståelse för konstruktionsunderlag
Självständigt arbete vid kantpress maskiner
Ställa in program och skapa nya program vid behov
Säkerställa hög kvalitet i produktionen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kantpressning (meriterande men inget krav)
Har god kunskap i ritningsläsning
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Är arbetsvillig och vill utvecklas inom yrket
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person
Låter det här som något för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@robotec.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robotec AB
(org.nr 556481-6717)
Plåtgatan 5 (visa karta
)
333 33 SMÅLANDSSTENAR Kontakt
Monica Söderberg monica@robotec.se 0702885792 Jobbnummer
9536531