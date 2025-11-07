Kantpressare
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlstad
2025-11-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Ikett söker nu en kantpressare, för kunds räkning norr om Karlstad i Molkom.
Du som söker är bosatt i närregionen, då tjänsten är tänkt att leda till en anställning på företaget.
Företaget arbetar med olika typer av plåtbearbetning, och söker nu en kantpressare/grovplåtslagare, för bearbetning av stora detaljer.
Arbetet avser dagtid.Profil
Du som söker har tidigare arbetat med kantpressning
Ska vara allmänt verkstadsvan, och gärna arbetat som grovplåtslagare.
Kan hantera stora detaljer.
Goda kunskaper i ritningsläsning.
Noggrann.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett är företaget som hyr ut kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän inom industribranschen. Sedan 1990 har Ikett försett den svenska arbetsmarknaden med professionell personal.
Som konsult hos Ikett kan du söka både lokala jobb och resejobb både i Sverige och i Norge.
Vi jobbar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Att jobba som konsult innebär att du får möjligheten att sprida ryktet om din kunskap hos de drygt 300 kundföretag som kontinuerligt eller periodvis hyr in personal från Ikett.
Både de lokala jobben och resjobben ger dig möjligheten att utöka ditt nätverk och skapa goda relationer inför framtiden.
Vår filosofi kan sammanfattas med orden;
Kvalitet, Kompetens och Effektivitet.
"Vårt mål är inte att bli störst, det är att alltid vara bäst" Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joel Eliasson joel.eliasson@ikett.com Jobbnummer
9594972