Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Närhälsan Olskrokens Rehabmottagning är centralt beläget i Göteborg.
Mottagningen ligger i nära anslutning till Närhälsans vårdcentral som vi samarbetar med. På mottagningen arbetar det strax över 25 medarbetare bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kanslister. Vi är en arbetsgrupp som trivs tillsammans och tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet. Vi har regelbunden internutbildning och även praktiska träningstillfällen.
Nya medarbetare erbjuds en mentor som stöd vid arbetsstart. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt utveckla och förbättra våra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan.
Om arbetet
Som kanslist är du verksamhetens ansikte utåt och mot våra patienter. Du tar emot dem med ett gott bemötande och med bästa möjliga service i vår reception. Utöver receptionsarbete har du administrativa uppdrag, så som posthantering, scanning, registrering i olika system och förrådshantering.
Du är en viktig resurs för hela rehabmottagningen och arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner på enheten. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chef för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. För oss är det viktigt att skapa en god arbetsmiljö, där vi är måna om varandra och trivs tillsammans.
Om dig
Du har minst 3-årig gymnasieutbildning, gärna med erfarenhet av arbete i reception och/eller inom primärvården. Du har även god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper inom och intresse för att arbeta med digitalisering.
Vi söker dig som tycker om att möta människor och ser patientkontakten som din största och viktigaste arbetsuppgift. Som person är du kommunikativ, har god samarbetsförmåga likaväl som du kan arbeta självständigt. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande. Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
