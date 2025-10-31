Kanslichef på Riksförbundet Unga Allergiker

Unga Allergiker (UA) är en ideell organisation som finns till för att stärka barn och unga mellan 6 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi bedriver social verksamhet, påverkar beslutsfattare och arbetar för ett samhälle som inte begränsar unga med astma och allergi.
UA har omkring 1300 medlemmar och ett kansli med två anställda. Nu söker vi en kanslichef då vår ordinarie generalsekreterare går på föräldraledighet.
Som kanslichef har du det övergripande ansvaret för kansliets löpande arbete och är en viktig länk mellan kansliet och förbundsstyrelsen. Det här är en bred och utvecklande roll där du får kombinera administration, ledarskap och samordning.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Leda kansliets arbete, inklusive personalansvar (arbetsledning, medarbetarsamtal, rekrytering).
Ha tät kontakt med förbundsordförande och bereda underlag till förbundsstyrelsen.
Samordna och följa upp UA:s verksamhetsplan och styrelsens beslut.
Ha överblick i budget och redovisning. Ha ekonomisk uppföljning och kontakt med vår ekonomikonsult.
Söka bidrag och finansiering (t.ex. statsbidrag, fonder och projektstöd).
Delta i utvecklingen av förbundet tillsammans med kansli och styrelse.
Bidra till kansliets dagliga uppgifter och praktiska arbete.
Vi ser gärna att du som söker:
Har god kommunikativ förmåga och gillar att samarbeta.
Är strukturerad, självgående och tar ansvar.
Har erfarenhet av ledning, administration och ekonomi.
Trivs i en roll där du får både planera och genomföra.
Meriterande är om du:
Erfarenhet av astma/allergi eller egen erfarenhet.
Kunskap om ungas organisering och rättigheter.
Erfarenhet av budgetarbete eller redovisning.
Omfattning: 80 % vikariat till dess ordinarie återgår i tjänst (till 30 augusti 2027).
Placering: Våra nyinflyttade lokaler på Tomtebodavägen 3B, Solna (möjlighet till visst distansarbete).
Tillträde: Början av februari 2026 (inledningsvis 60 % under introduktion).
Avtal: Fremia-Unionen/Akademikerförbunden.
Förmåner: Friskvårdstimme, friskvårdsbidrag (300 kr/mån vid heltid), kompetenspott och 37,5 h arbetsvecka.
Registerutdrag: Obligatoriskt vid anställning.Ersättning
Fast månadslön enligt individuell lönesättning, inom intervallet 26 000-29 000 kr/månad beroende på erfarenhet.
Ansökan
Ansökan (CV och personligt brev) skickas i wordformat till rekrytering@ungaallergiker.se
. Alla ansökningar kommer genomgå en anonymisering innan de tilldelas rekryteringsansvariga. Vid frågor om tjänsten kontakta Unga Allergikers generalsekreterare Lotta Boyner på 076-127 03 93 eller lotta.boyner@ungaallergiker.se
. Sista ansökningsdag är 7 december 2025 men urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.
