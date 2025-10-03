Kanslichef/ Förbundsekreterare
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritidsgård i Stockholm
Vi söker: Kanslichef & Förbundssekreterare
Om Fritidsforum
Fritidsforum är en idéburen riksorganisation som arbetar för jämlikhet, inkludering och ungas rätt till inflytande över sin fritid. Vi stärker ungas egenorganisering genom utbildningar, nätverk och projektstöd, samt erbjuder kurser för både unga och ungdomsarbetare. Vi verkar för kvalitetsutveckling av fritidsgårdar och mötesplatser, och främjar långsiktiga relationer, erfarenhetsutbyte och professionell utveckling - både nationellt och internationellt.
Vill du stärka ungas inflytande och delaktighet?
Som Kanslichef & Förbundssekreterare på Fritidsforum får du leda en idéburen organisation som verkar för öppen fritidsverksamhet och ungas egenorganisering.
Din roll hos oss
Som Kanslichef & Förbundssekreterare har du en central roll i att leda och utveckla vårt förbund. Du arbetar nära förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott och bistår med strategiskt och administrativt stöd för att säkerställa organisationens långsiktiga stabilitet och tillväxt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Övergripande ansvar för förbundets budget, budgetuppföljning och finansiering
• Förberedelse av underlag inför arbetsutskottets och förbundsstyrelsens möten
• Stöd till förbundsordföranden med anteckningar, dagordningar och underlag för bland annat debattartiklar, uttalanden och policydokument
• Ansvar för att upprätthålla och stärka medlemsunderlaget långsiktigt
• Säkerställa en väl fungerande kansliverksamhet och arbetsledning
• Leda verksamhetsutveckling i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt och administrativt arbete inom ideell sektor, gärna i en ledande roll. Du brinner för ungas inflytande och vill bidra till att stärka deras möjligheter till organisering.
Kvalifikationer:
• Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av ekonomisk styrning och budgetansvar
• Erfarenhet av organisationsutveckling och ideellt engagemang
• God förmåga att skriva och formulera underlag för styrelsearbete, debattartiklar och policydokument
• Förståelse för öppen fritidsverksamhet och ungas organisering
Personliga egenskaper:
• Ser möjligheter och drivs av lösningar
• Tänker strategiskt och har helhetsperspektiv
• Bygger relationer med lyhördhet och ödmjukhet
• Tar initiativ och tänker kreativt
Praktisk information
• Omfattning: Heltid
• Placering: Stockholm
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Anställningsform: Visstidsanställning 1 år med möjlighet till förlängning
• Kollektivavtal: Fremia
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 17/10 till: fritidsforum@kansli.se
Har du frågor?
Kontakta Mediha Pir Hosseinian, förbundsordförande och ansvarig för rekrytering: mediha.ahmadi@fritidsforum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: Kansli@fritidsforum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fritidsforum Riksförbundet Sveriges Fritidsgård
