Kaminmontör
Kaminbutiken i Vedevåg AB / Murarjobb / Lindesberg
2025-08-15
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg

Kaminmontör - Hantverkare med känsla för kvalitet
Vi söker en kaminmontör till vårt team! Arbetet är varierande och innebär både inomhus- och utomhusarbete. Hos oss får du arbeta med allt från montering av kaminer till renovering av skorstenar - och du får utbildning i allt du behöver kunna.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Montering av kaminer
Reparation och renovering av skorstenar, både invändigt och utvändigt
Montering av taksäkerhet, t.ex. takstegar mm
Snickeriarbeten, montage, viss murning och putsning
Arbete på hustak med förekommande tunga lyft
Daglig läsning av instruktioner, kundkontakt och rapportskrivning på svenskaKvalifikationer
B-körkort (B96 eller BE är meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Hantverkserfarenhet är meriterande - vi internutbildar i allt som behövs
God fysik och vana vid höjdarbete
Tidigare erfarenhet inom olika hantverksarbeten är meriterande, snickare, murare, plåtslagare, montör m.fl.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande
Flexibel och samarbetsvillig
Självständig och lösningsorienterad
Kommunikativ och serviceinriktad
Vi uppskattar om du informerar oss om andra kvalifikationer som kan vara värdefulla för denna typ av arbete.
Vi erbjuder
Omedelbar start för rätt kandidat
Lön och möjlighet till bonus enligt avtal
Internutbildning och utvecklingsmöjligheter
Ett varierat och fysiskt arbete i ett engagerat team
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: stefan@kaminbutiken.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kaminmotör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaminbutiken i Vedevåg AB
(org.nr 559180-0858) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Stefan Roos stefan@kaminbutiken.eu 0701497240 Jobbnummer
