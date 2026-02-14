Kallskänka till Brasserie Astrid
2026-02-14
Mellan Söders höjder och Gamla Stans gränder tar Astrid plats på scen. I köket tämjer vi elden och ger klassiska brasserierätter internationell attityd och en karaktär som backas upp av skarpa smaker och noll dygd. Modern lyx utan trösklar och kvalitet utan krångel. Här ekar Slussens elektriska arv i väggarna, från diskotekens medryckande toner till tunnelbanans tidlösa konstverk och de sena nätternas distade basgångar. Oavsett om det är en spontan lunch, ett snabbt glas eller en middag som spiller över i ett oklart antal cocktails inpå småtimmarna. Stadens puls sätter tempot, från första beställning till sista rundan, och Astrid står för stämningen.
Välkommen till Slussens nya, glödande hjärta.
Brasserie Astrid söker en engagerad och erfaren kallskänka till vårt köksteam. Vi är ett modernt brasserie i hjärtat av staden med fokus på säsongsbasade råvaror, hög kvalitet och ett kreativt kök där klassiska brasserierätter möter internationella influenser. Som kallskänka hos oss ansvarar du för matlagning i ditt stationeringsområde, upprätthållande av kvalitet och tempo samt ett gott samarbete med kökschefen och servisen för att skapa minnesvärda matupplevelser.
Arbetsuppgifter - kallskänka
Förbereda och tillaga rätter enligt menyn och kökets recept, med fokus på smak, presentation och konsistens.
Arbeta vid tilldelad station och säkerställa jämn kvalitet under service.
Förbereda ingredienser, mise en place och daglig produktion för effektiv service.
Samarbeta nära med köks- och serveringsteamet för att säkerställa snabb utleverans och korrekt timing.
Följa hygienrutiner och säkerställa att arbetsytor och utrustning hålls rena och välskötta.
Deltaga i inventering, portioneringskontroll och mottagande av leveranser.
Bidra till menyutveckling, receptdokumentation och provningar tillsammans med köksledningen.
Hantera specialkost och allergier i nära samråd med kök och servis.
Kvalifikationer och erfarenhet
Yrkeserfarenhet som kock i restaurang- eller storkökssammanhang, gärna 2+ år.
God teknik och förståelse för råvaruhantering, tillagning och portionering.
Kännedom om hygienregler och erfarenhet av att arbeta enligt HACCP eller motsvarande rutiner.
Förmåga att arbeta strukturerat under högt tempo och bibehålla kvalitet i stressiga lägen.
Serviceinriktad inställning och god samarbetsförmåga i köksteamet.
Svenska i tal och skrift; engelska är meriterande.
Flexibilitet i arbetstider med möjlighet att arbeta kvällar och helger.

Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten-du levererar konsekvent goda rätter och värnar om detaljer.
Kreativ och nyfiken på att utveckla smaker och menyer tillsammans med kollegor.
Stresstålig och lösningsfokuserad vid högt tryck.
Ödmjuk och samarbetsvillig-du bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En kreativ och inkluderande arbetsplats i ett växande brasserie på Slussen.
Konkurrenskraftig lön, personalmåltider under pass och personalrabatt.
Möjlighet till intern utbildning, provningar och professionell utveckling.
Stöd för kollektivtrafik/parkering efter behov och gott stöd från erfarna kollegor.
Sökprocess och kontakt
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill arbeta på Brasserie Astrid. Ange tillgängligt startdatum och referenser. Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Brasserie Astrid arbetar aktivt med jämställd och inkluderande rekrytering och välkomnar ansökningar från alla sökande oavsett bakgrund. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7230976-1842783".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Slussen AB (org.nr 559512-9361), https://jobb.brasserieastrid.se
Mälartrappan 5
)
116 45 STOCKHOLM

Arbetsplats
Brasserie Astrid

Jobbnummer
9743025