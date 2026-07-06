Kallskänka/kock (varmkök)
Mat & Mera i Vallentuna AB / Kockjobb / Vallentuna Visa alla kockjobb i Vallentuna
2026-07-06
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mat & Mera i Vallentuna AB i Vallentuna
Kallskänka/kock (varmkök) sökes till vår Delikatessavdelning
Arbetar du i restaurang, storkök eller skolkök och vill prova något nytt - att laga mat i butik, med fokus på hållbarhet och ekonomi?
Är du kreativ, strukturerad och en säljare som har kunden i fokus? Nu söker vi en kallskänka eller kock (gärna med erfarenheter från ett större kök) som vill ta sig an vårt varmkök!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
• Tillverkning av mat/matlådor efter säsong, trender och efterfrågan.
• Förädling med hållbarhetstänk.
• Vid försäljningstoppar delta i produktion av catering.
• Serva kunder i manuella delikatessen.
• Inköp och planering.
• Egenkontroll och matsäkerhet.
Vi söker dig som:- Har arbetat som kock eller kallskänka i storkök, skolkök eller restaurang.- Är kund- och försäljningsorienterad, och är lyhörd för vad kunderna vill ha.
• Har erfarenhet av att arbeta mot och följa upp budget.
• Tycker om att jobba i team, då varmköket ingår i delikatessavdelningen.- Har ett stort matintresse, är kreativ, engagerad och handlingskraftig.- Arbetar effektivt och strukturerat och klarar att driva dig själv.Kvalifikationer
• Dokumenterad yrkeserfarenhet av matlagning.
• Förmåga att arbeta i ett team och i en snabbtempo miljö.
• Goda kunskaper inom data (System inom ICA är meriterande men inte krav).
ICA Kvantum Vallentuna hittar du mitt i Vallentuna Centrum norr om Stockholm. Butiken har ett starkt fokus på våra färskvaruavdelningar. Vi är ett handlingskraftigt team med ca 75 anställda som servar våra kunder under veckans alla dagar med arbetstider mellan 06:00 – 22:10. Vår ambition är att förenkla våra kunders vardag och erbjuda ett bra, prisvärt och brett sortiment med hög kvalitet.
Omfattning: Heltid, arbetstider mån-fre, dagtid. 6 månaders provanställning tillämpas.
Lön: Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mat & Mera i Vallentuna AB
(org.nr 556582-1179)
186 31 VALLENTUNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Vallentuna (Mat & Mera i Vallentuna AB) Jobbnummer
9994534