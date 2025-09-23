Kallskänka/frukost/hotell
2025-09-23
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Karolinen Hotell är ett litet hotell med hotellrum, stugor och lägenheter med plats för ca 60 personer.
Restaurangen, Täljstenskrogen är Sveriges original täljstenskrog där varmrätten tillagas på varma stenar direkt vid bordet. Vi har stort fokus på att arbeta med så mycket lokala råvaror som möjligt.
Detta är en kombi tjänst som kallskänka kombinerat med att jobba i vår lobby/reception
Jobb i dagliga driften ca 75%
Boende finns på området.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: peder@karolinen.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556614-7210)
Hotell Karolinen
)
830 13 ÅRE
Hotell Karolinen täljstenskrogen-Åre
9523006