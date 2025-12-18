Kallskänka/Cafébiträde
2025-12-18
Nu söker vi en kallskänka/Cafébiträde till vår butik i Viken.
Tjänsten är på 38 h/ veckan, det är ett vikariat följt av ett sommarjobb (totalt 8 månader) med stor chans till fortsatt anställning efter sommaren. Man kommer gör både kallskänks sysslor och försäljning i butiken.
Vi söker dig som är utbildad kallskänka eller har erfarenhet av detta sedan tidigare, detta är ett krav för anställning.
Man jobbar i butiken med försäljning , servering, m.m. Men även med att gör olika mackor och sallader och förbereda för dessa, så ett intresse för mat är ett krav. Erfarenhet eller utbildning i de kalla köket (mackor, sallader, smörgåstårtor m.m.) är ett krav
Man jobbar på ett stående schema. En vecka jobbar man morgon andra veckan jobbar man eftermiddag, sen jobbar man varannan helg. På morgonen börjar man kl. 6 och på kvällen slutar man kl. 19.00.
Vi söker dig som älskar service och brinner för att göra kunden nöjd, ett intresse för mat och kallskänk är viktigt. Du kommer få utrymme för att hjälpa oss utveckla vårt sortiment av mackor och sallader. Du ska trivas med att jobba i grupp och ha lätt att samarbeta, men även kunna ta egna initiativ. Du ska gilla och ha många bollar i luften och tycka om att ha att göra hela tiden.
Lön enligt avtal
Tjänsten har tillträde snarast
Är du intresserad, skicka CV och personligt brev till Jobb@conditorioresund.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Endast via mejl
E-post: Jobb@conditorioresund.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.

Em's Conditori i Viken AB
Bygatan 13
263 61 VIKEN
Conditori Öresund
Marie Jansson
Jobb@conditorioresund.com
