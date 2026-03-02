Kalkylingenjör till Sten Vägarbeten!
Professionals Nord Örebro AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-03-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Örebro AB i Karlstad
, Grums
, Kristinehamn
, Munkfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kalkylingenjör till Sten & Vägarbeten AB i Karlstad, med fokus på mark- och anläggningsprojekt. I denna roll får du möjlighet att utvecklas i kalkylrollen tillsammans med ett erfaret och engagerat team, där samarbete och kunskapsdelning står i centrum.
Vill du växa in i rollen och ta en nyckelposition där du på sikt blir en drivande kraft i bolaget? Därför välkomnar vi både juniora och mer erfarna kandidater - det viktigaste för oss är ditt driv, din motivation och din bakgrund. Sök redan idag, urval sker löpande!
Information om tjänsten
Sten & Vägarbeten AB är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag med lång erfarenhet av både mindre serviceuppdrag och större totalentreprenader. Bolaget grundades 1957 och är idag ett stabilt och välrenommerat företag med cirka 50 medarbetare.
Verksamheten är ISO-certifierad, omsätter omkring 130 Mkr och verkar främst i Värmland och mellersta Sverige. Trots en tuff marknad går bolaget starkt in i 2026 och fortsätter att utvecklas - vilket skapar goda möjligheter för dig som vill vara med på resan.
Tjänsten är en direktrekrytering och du kommer att vara stationerad i Karlstad. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till jesper.wingqvist@pn.se
.
Du erbjuds
Möjlighet att utvecklas i rollen - Du får en central roll i kalkylarbetet och anbudslämnandet, med stöd från erfarna kollegor.
En stabil och engagerad arbetsmiljö - Du blir en del av ett sammansvetsat team med korta beslutsvägar och prestigelöst ledarskap.
Långsiktig utveckling - Företaget satsar på att utbilda och utveckla rätt person över tid.
Trygghet och framtidstro - Ett välmående bolag som fortsätter växa trots en utmanande marknad. Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som kalkylingenjör arbetar du nära kalkylkollegor, arbetschef och platschef. Du ansvarar för att ta fram anbudskalkyler och budgetar för mark- och anläggningsprojekt samt hanterar offerter och anbud.
Du är även delaktig i produktionsprocessen där du stöttar med planering, inköp och kontraktsadministration. Att bevaka uteliggande anbud och arbeta med marknadsbevakning ingår också i rollen.
Kalkylering sker i BidCon, vilket gör erfarenhet av systemet meriterande.
Vi söker dig som
Har en utbildning inom bygg/mark från högskola eller universitet, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har några års erfarenhet från bygg-, mark- eller anläggningsbranschen, exempelvis som projektör, entreprenadingenjör, mättekniker, arbetsledare eller platschef.
Är tekniskt intresserad, strukturerad och har god problemlösningsförmåga.
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
Har B-körkort.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av BidCon är meriterande men inget krav.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Karlstad
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Jesper Wingqvist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454), https://www.sten-vag.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sten & Vägarbeten AB Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9770194