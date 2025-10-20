Kalkylingenjör till Lindab Profil i Förslöv
Lindab Profil AB / Byggjobb / Båstad Visa alla byggjobb i Båstad
2025-10-20
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindab Profil AB i Båstad
, Luleå
eller i hela Sverige
Tycker du om att analysera och räkna på spännande projekt samt ha kontroll över siffror och skapa hållbara kalkyler? Jobbar du strukturerat och proaktivt för att säkerställa bästa möjliga resultat! Då ska du söka denna tjänst på Lindab Profil i Förslöv!
Om Lindab
Lindab Profil AB är ett bolag inom Lindabkoncernen med ca 230 anställda och med en omsättning på drygt 1,1 miljarder SEK (2024). Lindab Profil erbjuder ett brett urval av byggkomponenter och systemlösningar inom byggbranschen. Företaget tillverkar, lagerhåller och säljer takavvattningsprodukter, tak- och väggplåtar, stålreglar, stålläkt, lättbalkar och takskyddsprodukter.
Ditt nya jobbSom kalkylingenjör kommer du att arbeta med offerter, kalkylering, dimensionering och projektstöd. Du driver dina projekt parallellt med varandra i ett nära samarbete med kunder och Lindab säljorganisation. Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av offertframtagning där du dimensionerar bärande tunnplåtsprodukter, exempelvis profilerad byggplåt, fasadkasetter, lättbalk och stålreglar. Dimensionering sker i våra egna interna beräkningsprogram som du kommer att få utbildning i.Du kommer att ingå i vår säljorganisation som täcker hela Sverige.
Din erfarenhet
• Högskoleingenjör inom bygg, eller liknande KY, alternativt gymnasieingenjör
• Arbetslivserfarenhet ifrån byggbranschen är meriterande
• Kunskaper inom Autodesk och gärna då Revit
• Du är ordningsam och bra på att planera ditt arbete
• Du utrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är det viktigt att du arbetar och agerar i enlighet med våra kärnvärden: Kundens framgång, Jordnära, Ordning och reda och Engagemang. Med affärskänsla och lyhördhet för kunden blir du en viktig länk för att skapa mervärde för både kunden och vårt resultat. Du trivs med att arbeta både självständigt och som en del av ett team, där du driver dina egna projekt mot uppsatta deadlines. Du är kvalitetsmedveten och arbetar noggrant och metodisk, där du är mån om att hitta bästa möjliga lösning för våra kunders behov!
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Förslöv
Lön: Enligt överenskommelse
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter. Vi är ett värderingsstyrt företag och vår företagskultur präglas av engagemang, prestigelöshet och ordning och reda. Vi är en arbetsplats med omtanke och hållbarhet i fokus som du ska kunna känna dig stolt över att jobba på!
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Skicka därför in din ansökan snarast, dock senast 9 november.
KontaktVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Paul Lang, Affärsområdeschef Sverige på paul.lang@lindab.com
.
Samtal från annonserings- och rekryteringsföretag undanbedes.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Profil AB
(org.nr 556071-4320), https://www.lindabgroup.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindab Jobbnummer
9565840