Kalkylingenjör 1
Är du redo för en spännande karriärmöjlighet i Luleå?
Det är i norr det händer. Det är platsen där industrins gröna omställning sker och landet förändras. Här kan du vara med och bygga ut Sverige, läs mer på Peab i norra Sverige
PEAB befinner sig i en expansiv fas i en region som sjuder av utveckling och möjligheter, där PEAB är starkt positionerat och arbetar med flera spännande och långsiktiga kontrakt.
Vi behöver därför stärka upp med en kalkylingenjör till vårt team i Luleå som vill vara med oss på resan och driva utvecklingen framåt. Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som kalkylingenjör hos oss blir du en nyckelspelare i organisationen och arbetar i team med att driva processen från förfrågningsunderlag till färdigt anbudsförslag. Du är delaktig i våra projekt redan i tidiga skeden och arbetar nära våra kunder, från budget till produktionskalkyl.
Du arbetar självständigt och har ofta flera projekt på gång samtidigt.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper som tillgodogjorts genom branscherfarenhet
Du ska på egen hand ha ansvarat för framtagande av kalkyler och anbud och ha en hög byggteknisk kompetens. Som person är du stresstålig, tydlig och van att arbeta mot deadlines. Du är kostnadsmedveten och har förmåga att skapa goda relationer med människor runt omkring dig.
Du har goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt god datorvana.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6-månaders provanställning.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
I enlighet med Peabs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
Övrig information
Har du några frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR Partner Åsa Jonsson 072-533 31 09
Vid frågor om tjänsten och dess innehåll hänvisas till Simon Viklund Arbetschef 072-533 79 60
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
Simon Viklund simon.viklund@peab.se Jobbnummer
9850083