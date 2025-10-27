Kalkylator Till Spentab

Performiq AB / Byggjobb / Stockholm
2025-10-27


Visa alla byggjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du spela en viktig roll i att skapa hållbara, funktionella miljöer där människor lever, leker och rör sig?

Som kalkylator hos Spentab får du inte bara räkna på projekt - du är med och formar dem.
Här får du arbeta nära besluten, i en platt organisation där din erfarenhet och din röst gör skillnad. Vi bygger anläggningar för bredd- och elitidrotter men också traditionella mark- och anläggningsprojekt som till exempel offentliga utemiljöer, parklekar och gångstråk. Alltid med kvalitet, hållbarhet och folkhälsa i fokus.

I rollen som kalkylator hos oss har du ett helhetsansvar för kalkyleringen - från uppstart och offertförfrågningar till färdigt anbud och överlämning till produktion. Du jobbar tätt ihop med VD, projektchefer och övriga i kalkyl-teamet. Rollen är bred, självständig och affärsnära.

Hos oss får du arbeta i enlighet med vår etablerade BKMA-rutin för kalkyl och anbud - en strukturerad process där analys, mängdberäkning, prissättning och riskbedömning vägs samman till professionella och träffsäkra anbud.

Vi erbjuder:
• En fri roll med stort ansvar och tydliga processer
• Ett familjärt bolag med stark ekonomi, låg personalomsättning och höga ambitioner
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, hälsoundersökningar och privat sjukförsäkring
• En platt organisation med korta beslutsvägar och stor delaktighet

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ta in och sammanställa offertförfrågningar
• Utföra eller beställa mängdberäkningar
• Upprätta och analysera kalkyler (BidCon, Excel)
• Genomföra risk- och marknadsbedömningar
• Presentera och diskutera kalkyler med Ledningsgruppen
• Delta vid anbudsgenomgångar och - vid kontrakt - överlämning till produktion
• Vara aktiv i utvecklingen av kalkylrutiner och verktyg

Vi ser gärna att du även är med och stöttar i inköp eller tidiga projektskeden.

Personprofil
Vi söker dig som är självgående, affärsmässig och trygg i hela kalkylkedjan - gärna med erfarenhet från både total- och utförandeentreprenader inom mark/anläggning.

Du är noggrann, strukturerad och ser värdet i väl underbyggda kalkyler och tydlig kommunikation.

För att lyckas i rollen har du:
• Minst fem års erfarenhet av kalkylarbete inom mark- och anläggning
• Vana av kalkylverktyg som BidCon, Excel och ritningsgranskning (CAD, Bluebeam)
• Körkort B och god svenska i tal och skrift (gärna även engelska)
• Affärsmässighet och förståelse för projektekonomi
• Gärna erfarenhet av att arbeta i BKMA-certifierade verksamheter eller liknande (ISO)

Meriterande:
• Arbetsledande bakgrund eller produktionserfarenhet
• Erfarenhet av inköp, projektekonomi eller anbudsarbete mot offentlig sektor

Publiceringsdatum
2025-10-27

Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: 7:30-16:15 med möjlighet till flextid.
Plats: Länna/Stockholm.

PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på jannica.skarvinge@performiq.se. Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen in med din ansökan!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8773".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Performiq AB (org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
PerformIQ Work AB

Kontakt
Jannica Skärvinge
Jannica.skarvinge@performiq.se

Jobbnummer
9576546

Prenumerera på jobb från Performiq AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Performiq AB: