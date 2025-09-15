Kalkylator Till Spentab
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du spela en viktig roll i att skapa hållbara, funktionella miljöer där människor lever, leker och rör sig?
Som kalkylator hos Spentab får du inte bara räkna på projekt - du är med och formar dem.
Här får du arbeta nära besluten, i en platt organisation där din erfarenhet och din röst gör skillnad. Vi bygger anläggningar för bredd- och elitidrotter men också traditionella mark- och anläggningsprojekt som till exempel offentliga utemiljöer, parklekar och gångstråk. Alltid med kvalitet, hållbarhet och folkhälsa i fokus.
I rollen som kalkylator hos oss har du ett helhetsansvar för kalkyleringen - från uppstart och offertförfrågningar till färdigt anbud och överlämning till produktion. Du jobbar tätt ihop med VD, projektchefer och övriga i kalkyl-teamet. Rollen är bred, självständig och affärsnära.
Hos oss får du arbeta i enlighet med vår etablerade BKMA-rutin för kalkyl och anbud - en strukturerad process där analys, mängdberäkning, prissättning och riskbedömning vägs samman till professionella och träffsäkra anbud.
Vi erbjuder:
• En fri roll med stort ansvar och tydliga processer
• Ett familjärt bolag med stark ekonomi, låg personalomsättning och höga ambitioner
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, hälsoundersökningar och privat sjukförsäkring
• En platt organisation med korta beslutsvägar och stor delaktighet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ta in och sammanställa offertförfrågningar
• Utföra eller beställa mängdberäkningar
• Upprätta och analysera kalkyler (BidCon, Excel)
• Genomföra risk- och marknadsbedömningar
• Presentera och diskutera kalkyler med Ledningsgruppen
• Delta vid anbudsgenomgångar och - vid kontrakt - överlämning till produktion
• Vara aktiv i utvecklingen av kalkylrutiner och verktyg
Vi ser gärna att du även är med och stöttar i inköp eller tidiga projektskeden.
Personprofil
Vi söker dig som är självgående, affärsmässig och trygg i hela kalkylkedjan - gärna med erfarenhet från både total- och utförandeentreprenader inom mark/anläggning.
Du är noggrann, strukturerad och ser värdet i väl underbyggda kalkyler och tydlig kommunikation.
För att lyckas i rollen har du:
• Minst fem års erfarenhet av kalkylarbete inom mark- och anläggning
• Vana av kalkylverktyg som BidCon, Excel och ritningsgranskning (CAD, Bluebeam)
• Körkort B och god svenska i tal och skrift (gärna även engelska)
• Affärsmässighet och förståelse för projektekonomi
• Gärna erfarenhet av att arbeta i BKMA-certifierade verksamheter eller liknande (ISO)
Meriterande:
• Arbetsledande bakgrund eller produktionserfarenhet
Meriterande:

• Arbetsledande bakgrund eller produktionserfarenhet
• Erfarenhet av inköp, projektekonomi eller anbudsarbete mot offentlig sektor
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: 7:30-16:15 med möjlighet till flextid.
Plats: Länna/Stockholm.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner
. Urval och intervjuer sker löpande.
