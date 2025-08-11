Kalkylator Och Meps-Ansvarig
Recover Group är marknadsledande i Norden inom Skadeservice. Koncernen levererar tjänster till försäkringsbolag, företag och privatpersoner. Sedan Recover Group etablerades som en självständig verksamhet har företaget tredubblat omsättningen och genomfört flera förvärv. Recover är en nordisk aktör som är rikstäckande i Norge, Danmark och är i Sverige heltäckande i Mellansverige. Recover har över 2 000 anställda fördelat på över 100 kontor över hela Norden.
Vill du vara en nyckelperson i att skapa struktur och kvalitet i våra ärenden? Är du van att jobba med kalkyler och byggrelaterade processer och gillar när noggrannhet gör skillnad? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Vi söker nu en Kalkylator och MEPS-ansvarig till vår verksamhet inom byggskador. I den här rollen blir du en viktig länk mellan våra tekniker, arbetsledare, kunder och försäkringsbolag - med huvudansvar för att våra ärenden hanteras effektivt och korrekt i MEPS. Placeringsort på något av våra kontor i Uppsala, Stockholm, Hallstahammar eller Eskilstuna.
Recover Skadeservice AB är en heltäckande leverantör inom sanering, avfuktning och fastighetsservice. Vi arbetar med allt från brandsanering och vattenskador till sanering av mögel och kemikalier. Vi jobbar även med innemiljöutredningar samt fastighetsjour. Med hög kompetens och ett starkt kundfokus hjälper vi våra kunder.
Som kalkylator och MEPS-ansvarig kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
• Kalkylera i MEPS.
• Granska och säkerställa att kalkyler följer avtal, försäkringsvillkor och aktuella regelverk.
• Registrera och uppdatera byggskadeärenden i MEPS.
• Samordna uppdrag, åtgärdsbeskrivningar och tidsplaner tillsammans med arbetsledare och tekniker.
• Följa upp att ärenden slutförs enligt avtalade tider och kvalitetskrav.
• Fungera som kontaktperson gentemot försäkringsbolag, beställare och interna team.
• Bidra till utveckling av kalkylrutiner och processförbättringar i MEPS.
Du får en central roll i att hålla ihop flödet från första insats till slutförd åtgärd. Ditt arbete säkerställer att vi kan leverera hög kvalitet till våra kunder, följa försäkringskrav och upprätthålla lönsamhet i projekten.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs i en roll där noggrannhet och ansvar är avgörande. Du har en god förmåga att planera och prioritera dina uppgifter även när tempot är högt och många ärenden pågår samtidigt. Du är van att arbeta med administrativa system och tycker om att ha ordning och reda - särskilt när det gäller dokumentation, kalkyler och processflöden.
Du har tidigare erfarenhet från byggbranschen, sanering, försäkringsskador eller fastighetsrelaterade arbeten, och har arbetat i MEPS eller liknande system. Du har förståelse för försäkringsprocesser, byggtekniska moment och arbetsflöden inom skadehantering samt är van vid att tolka ritningar eller andra tekniska underlag.
Samtidigt som du är systematisk och noggrann, har du en god kommunikativ förmåga. Du trivs med att ha många kontaktytor, både internt med våra tekniker, arbetsledare och projektledare - och externt med kunder, försäkringsbolag och beställare. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och bidrar till ett gott samarbete.
Varför jobba hos oss?
Hos oss blir du en viktig del av ett team som varje dag gör skillnad för våra kunder och samhället. Vi arbetar med meningsfulla uppdrag där vi återställer trygghet och funktion i människors boendemiljöer.
Du får en central och utvecklande roll i ett företag som värdesätter både struktur och initiativförmåga. Vi uppmuntrar egna ideer och förbättringsförslag och ger dig förutsättningar att växa i din roll. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, god arbetsmiljö och möjlighet att arbeta i ett professionellt och engagerat team. Vi är måna om våra medarbetares hälsa och välmående. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och olika hälsoaktiviteterSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan senast 21 september.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 mån provanställning. Som en del i Recovers säkerhetsarbete utförs drogtest och bakgrundskontroll inför nyanställning.
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer för den här rekryteringen. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta VD David Mellåker.
6 mån provanställning Ersättning
