Kalkyl- och anbudsingenjör till LBS
2025-08-27
Vill du vara en del av ett expansivt företag och bidra till att forma framtidens hållbara energilösningar? Vi söker en driven kalkyl- och anbudsingenjör som vill leda anbudsprocessen för spännande energi- och infrastrukturprojekt. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
LBS utökar sitt team och söker en teknisk kalkyl- och anbudsingenjör som ska stötta organisationen i arbetet med tekniska underlag och offerter - särskilt kopplat till energilagring, elnät, stationer och ställverk.
I rollen arbetar du med att driva hela anbudsprocessen - från analys av förfrågningsunderlag till färdigt anbud. Du samordnar arbetet mellan teknikexperter, kalkylingenjörer och säljteam, och har en central roll i att säkerställa kvalitet, struktur och affärsmässighet i varje leverans.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att forma framtidens hållbara energilösningar
• En dynamisk och utvecklande roll i ett företag med stark tillväxt inom en riktig framtidsbransch
• Att arbeta på ett företag som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner
Dina arbetsuppgifter
• Leda anbudsarbete för projekt inom energilagring, elnät och tekniska entreprenader
• Tolka och kvalitetssäkra tekniska specifikationer, avtal och underlag
• Säkerställa att dokumentation följer gällande rutiner och krav inför anbudsinlämning
• Samordna interna resurer och externa samarbetspartners
• Delta i förhandlingar och stödja projekt vid överlämning efter vunnet anbud
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi, projektledning eller motsvarande erfarenhet
• Praktisk erfarenhet av anbudsarbete, kalkylering eller projektadministration inom teknisk bransch, gärna energi, elkraft eller liknande
• God förmåga att förstå och tolka tekniska underlag och upphandlingsprocesser
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• God erfarenhet av att arbeta i affärssystem och andra digitala miljöer
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om LOU/LUF och erfarenhet av offentliga upphandlingar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
LBS Group är specialiserade på anläggningsarbeten inom förnyelsebar energi och genomför projekt primärt som totalentreprenör, för anläggningsägare och entreprenörer inom batterilagring, vindkraftparker och kraftstationer såsom ställverk och transformatorer. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Så ansöker du
