Kalkyl/Entreprenadingenjör LBC Ängstorp
Kalkyl/Entreprenadingenjör - LBC Ängstorp, Laholm
Vill du arbeta i ett stabilt och växande företag där kvalitet, långsiktiga relationer och lokalt engagemang går hand i hand? Hos LBC-Ängstorp blir du en del av en verksamhet med över 80 års erfarenhet inom transport- och entreprenadbranschen, och en viktig kugge i ett team som varje dag gör skillnad för företag, kommuner och privatpersoner i regionen.Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
LBC-Ängstorp är ett välkänt och uppskattat namn i Laholm och dess omnejd. Med fyra affärsområden Entreprenad, Transport & Lager, Verkstad samt Material & Återvinning erbjuder vi helhetslösningar som skapar trygghet för våra kunder och möjligheter för våra medarbetare. Vi värdesätter kvalitet, arbetsglädje och långsiktiga samarbeten, och arbetar alltid med en tydlig vilja att utveckla både oss själva och våra tjänster.
Om rollen
Som Kalkyl- och entreprenadingenjör på LBC-Ängstorp får du en viktig och affärsdrivande roll i verksamheten. Du ansvarar för hela processen från marknadsbevakning och identifiering av relevanta förfrågningar till färdigt anbud och överlämning till produktionen vid vunna projekt. Det är ett arbete som kräver både analysförmåga, struktur och affärsmässighet och där du blir en central pusselbit i företagets fortsatta utveckling. Rollen innebär att driva anbudsprocessen framåt med tydlighet och kvalitet, i nära samarbete med produktionen. Du tolkar underlag, väger risker och möjligheter, utformar kalkyler och säkerställer att våra anbud håller hög nivå och bidrar till vår långsiktiga lönsamhet. Samtidigt deltar du i uppföljning av produktionens ekonomi och arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring för att stärka kommande kalkylarbete.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet är du den som fångar upp nya affärsmöjligheter genom att bevaka marknaden, analysera trender och identifiera projekt som passar bolagets erbjudande och kapacitet. Du tar emot och strukturerar inkommande förfrågningar, kvalitetssäkrar underlag och prioriterar vilka projekt som är strategiskt rätt för oss att räkna på. Du leder anbudsurval, presenterar aktuella möjligheter och ger rekommendationer om vilka projekt verksamheten bör satsa på.
När det är dags att ta fram ett anbud håller du ihop processen. Du kallar till och leder startmöten, fördelar arbetsuppgifter och säkerställer att interna specialister och platschefer levererar det tekniska och ekonomiska underlag som krävs. Du upprättar detaljerade kalkyler, gör mängdberäkningar, analyserar risker och sammanställer all nödvändig anbudsdokumentation från administrativa delar till tidplaner och bilagor. Du genomför interna prövningar, presenterar kalkylen och säkerställer att anbudet lämnas in korrekt och i rätt tid.
Vid vunna projekt har du en nyckelroll i överlämningen till produktionen. Tillsammans med platschef upprättar du produktionskalkylen och säkerställer att den är realistisk och anpassad till hur projektet ska genomföras. Du stödjer produktionen vid projektstart och deltar vid behov i avstämningar där ekonomi, risker och tidplan följs upp. Genom strukturerad erfarenhetsåterföring tar du med dig lärdomar till kommande anbudsarbete och bidrar till att stärka både kalkylprocessen och verksamhetens lönsamhet.
Kort sagt, du är länken mellan marknad, kalkyl och produktion. En analytisk, affärsmässig och noggrann problemlösare som spelar en avgörande roll i att LBC-Ängstorp fortsätter vinna rätt projekt och leverera dem med hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi tror att du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet från branschen. Du har minst fem års erfarenhet av liknande roller, behärskar svenska i tal och skrift och är van vid att arbeta i digitala system. B-körkort krävs då rollen innebär viss rörlighet mellan kontor och projekt.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad - du planerar, prioriterar och driver processer med hög kvalitet.
Analytisk - du kan förstå komplexa underlag och omvandla dem till korrekta och välgrundade kalkyler.
Ekonomiskt medveten - du förstår affärsdrivande faktorer och gör träffsäkra bedömningar av lönsamhet och risk.
Affärsmässig - du har god förståelse för entreprenadjuridik och arbetar professionellt med anbud och avtal.
Kommunikativ och samarbetsorienterad - du trivs i nära samarbete med både ledning och produktion.
Noggrann och kvalitetsmedveten - du säkerställer att alla anbud och kalkyler håller hög standard.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RC Professional Search AB
(org.nr 556951-8490), https://lbc-angstorp.se/ Arbetsplats
LBC Ängstorp Kontakt
Louise Carlsson louise@professionalsearch.se Jobbnummer
9815650