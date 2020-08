Kafébiträde - Re:Group AB - Butikssäljarjobb i Jönköping

Re:Group AB / Butikssäljarjobb / Jönköping2020-08-24Vi söker nu kafébiträde till vårt kafé- och lunchrestaurang på Stadsbiblioteket/Länsmuséet.Arbetet innebär beredning, viss matlagning, viss bakning, disk och kassahantering.Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande och kan ta egna initiativ. Du arbetar självständigt under överseende av chef och andra medarbetare. Erfarenhet och förståelse för psykisk ohälsa är ett plus då vi är ett socialt företag.Arbetstid är 9-16 vardagar under Covid-perioden.2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-09-23Re:Group ABDag Hammarskjölds Plats55322 Jönköping5331656