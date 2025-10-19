Kabeldragare till projekt i Valbo-området
2025-10-19
Vi på SCR Consulting söker kabeldragare till ett större projekt i Valbo-området.
Tjänsten passar dig som är noggrann, praktiskt lagd och vill arbeta i ett tekniskt team inom bygg och installation.Publiceringsdatum2025-10-19Om tjänsten
Som kabeldragare arbetar du tillsammans med tekniker och montörer på site.
Du hjälper till att förbereda och installera kablage enligt givna instruktioner.Dina arbetsuppgifter
Dra, märka och fästa kablar enligt ritning eller instruktion
Förbereda material och verktyg inför installation
Hjälpa till med enklare montage
Hålla ordning och reda på arbetsplatsen
Följa säkerhetsföreskrifter och rapportera till arbetsledare
Start: löpande enligt överenskommelse.
Krav och önskemål
Tidigare erfarenhet av el och installationer är ett av de viktigaste kraven
Du är mellan 20-45 år
Du är registrerad hos Arbetsförmedlingen
Du har rätt till nystartsjobb eller annat subventionsstöd (ange vilket i din ansökan)
Du talar svenska och engelska
Du är noggrann, ansvarstagande och samarbetsvilligSå ansöker du
Skicka in din ansökan via Arbetsförmedlingen eller direkt till oss på [info@scrconsulting.se
].
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
