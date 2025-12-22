Kabeldragare till projekt i Valbo-området
2025-12-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vi på SCR Consulting söker kabeldragare till ett större projekt i Valbo-området.
Vi söker kabeldragare till säkerhetsprojekt i Valbo med omnejd. Hos oss arbetar du med installation av kablage för el, servrar och säkerhetsutrustning såsom kameror och CCTV hos våra kunder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete eller utbildning inom el, samt är noggrann och kan följa instruktioner och säkerhetsrutiner.
Du samarbetar med tekniker och montörer på plats, och bidrar till att skapa säkra och professionella installationer. Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete, är ansvarstagande och vill utvecklas inom säkerhets- och elbranschen.
Arbetsuppgifter och andra krav:
Grundläggande kunskap om elinstallationer och elnätets uppbyggnad.
Förmåga att läsa och följa arbetsinstruktioner och ritningar.
Liftkort/liftutbildning-Krävs för användning av mobila arbetsplattformar
Fallskyddsutbildning-Fallskyddsutbildning syftar till att förebygga fallolyckor vid arbete på höjd genom att ge deltagarna kunskap om riskbedömning, lagkrav och säker användning av fallskyddsutrustning.
B-körkort och bil krävs.
Start: löpande enligt överenskommelse.
Publiceringsdatum2025-12-22
Skicka in din ansökan via Arbetsförmedlingen eller direkt till oss på [info@scrconsulting.se
].
Ange i ansökan om du omfattas av nystartsjobb eller annat stöd.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: info@scrconsulting.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Scr Consulting AB (org.nr 559500-3269)
9661630