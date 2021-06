K 3 söker utvecklingsofficer till Regementsstaben - Försvarsmakten - Övriga jobb i Karlsborg

Försvarsmakten / Övriga jobb / Karlsborg2021-06-27Befattningen erbjuderI rollen som utvecklingsofficer på G5 ges du goda möjligheter till kompetensutveckling liksom stort eget ansvar. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och som medarbetare i denna befattning ingår du i ett erfaret och kompetent arbetslag. Försvarsmakten erbjuder sina medarbetare möjlighet att träna upp till tre timmar i veckan på arbetstid.Befattningen tillhör kategori Officer, OF 2/OF 3.Om enhetenAvdelningen G5 är en del av regementsstaben och bedriver ett arbete inom ramen för regementets långsiktiga planeringsprocess. Avdelningen består av sju medarbetare, inklusive sektionschef. Gruppen har en bred uppgiftspalett att lösa. Chefen inriktar uppgifterna inom de olika delarna av sektionen. De två planeringsofficerarna, tillsammans med chefen, omhändertar det som rör planering på sikt. Detta genom de uppdrag som ställs ut av arméstaben till regementet. G5 har en handläggare för verksamhetsutveckling som hanterar organisationsstrukturen på K 3 och dess krigsförband i administrationssystem PRIO. Vidare har sektionen en infrastrukturhandläggare som omhändertar Karlsborgs garnisonsbehov av infraåtgärder samt handlägger de miljöfrågor garnisonen ansvarar för. Sektionen har också två utvecklingsofficerare som ansvarar för att utveckla K 3 krigsförband och funktioner, varvid en av dessa har ett samordningsansvar. I ansvaret ligger tyngdpunkten på organisationsutveckling och systemtänk, snarare än på enskilda materielfrågor.Huvudsakliga arbetsuppgifterLeda alternativt stödja utvecklingen av taktik, teknik, personal och metoder inom funktioner och typförband.Delta alternativt agera som sekreterare i FM studieverksamhet.Bereda underlag till (system-)utvecklingsplaner och (system-)målsättningar för organisationsförändringar och system.Stödja vid genomförandet av funktionsmöten och funktionsfältövningar.Leda alternativt stödja vid genomförande av studie-, materiel- samt organisations- och metodförsök.Stödja vid utarbetande av förslag till förbandsmålsättningar.Som publikationsofficer, alternativt som stöd till denne, utarbeta förslag till publikationer, läromedel och anvisningar.Som stabsmedlem förväntas enskild vid behov kunna hantera uppgifter som inte inbegrips i ovanstående beskrivning.2021-06-27* Officersexamen, lägst OF 2.* B-körkort* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska* Goda datavana och god förmåga att hantera OfficeprogrammenMeriterande* Kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete inom Försvarsmaktens organisationsstruktur* Kunskap och erfarenhet av att samordna utvecklingsarbete* Metodkurser inom utvecklingsarbete t ex DAMS alternativt MSS utbildning mot utvecklingsofficer* Erfarenhet av att ta fram systemmålsättningar inom Försvarsmakten* Kunskap om K 3 krigsförband eller funktionsansvar, t ex RPAS (Remotely Piloted Airial System)Personliga egenskaperRollen som utvecklingsofficer ställer krav på att du är analytisk och kan arbeta strukturerat. Vi värdesätter också att du är kommunikativ och har god förmåga att samarbeta.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). ÖvrigtAnställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställningSysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: KarlsborgTillträdesdatum: Kvartal 4 2021 eller enligt överenskommelseFör upplysningar om befattningen kontakta:Rick Johansson, Sektionschef G50505 45 10 00, rick.johansson@mil.se För information om rekryteringsprocessen kontakta:Louise Arnholm, HR-Generalist K 30505 45 10 00, louise.arnholm@mil.se Fackliga företrädare:SACO, Annelee Karlström0505 45 10 00OFR/S, Mikael Ekelund0505 45 10 00SEKO, Jan Arnholm0505 45 10 00OFR/O, Eva Härnqvist0505 45 10 00Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2021-08-08. Din ansökan ska innehålla utbildningsintyg på efterfrågad officersexamen, CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt skyttebataljon och en underrättelsebataljon.Den lätta skyttebataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Sista dag att ansöka är 2021-08-08