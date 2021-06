Jysk Mobilia/malmö Söker Säljare 50% Vikariat - Jysk AB - Säljarjobb i Malmö

Jysk AB / Säljarjobb / Malmö2021-06-272021-06-27Är du villig att ge det där lilla extra för en försäljning? Drivs du av att arbeta i en omväxlande miljö med konstanta utmaningar? Får du en kick av att arbeta i ett dynamiskt team? Då är du den vi söker.Du är engagerad och...Har viljan att säljaSätter kunderna först och ger dem en oförglömlig upplevelseArbetar hårt och är en lagspelareTrivs i en fartfylld och energisk arbetsmiljöHar ett driv och ambitioner att göra karriär i JYSKDu ges möjligheter och...En stark tävlingskultur som belönar bra försäljning och goda resultatUtvecklingsmöjligheter och förstklassiga praktiska utbildningarChansen att tävla, vinna och fira bedrifterEn framstående företagskulturJYSK har expanderat från en butik i Danmark 1979 till mer än 3000 butiker över hela världen. För att säkra framtida tillväxt, behöver vi de bästa medarbetarna. Ta tillvara på detta tillfälle att bli en del av JYSK. If you bring dedication, you will meet possibilities.Klicka på - jag är intresserad - för att ansöka och ta kontrollen över din karriär.Behöver du mer information? Klicka här för att läsa mer om JYSK som arbetsplats och träffa en av våra säljareFölj våra medarbetare på Instagram @jysk_karriarSista dag att ansöka är 2021-06-28Jysk ABPer Albin Hanssons väg 2421432 MALMÖ5832018