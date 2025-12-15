Jurister till IMY:s tillsynsverksamhet
Integritetsskyddsmyndigheten / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
IMY rekryterar nu skickliga jurister för arbete med dataskyddsfrågor. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Vill du arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd? Då ska du söka jobb hos oss.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som jurist på myndigheten kommer du att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter inom dataskyddsområdet.
Tjänsterna har fokus på offentlig verksamhet, till exempel myndigheter och vårdgivare. Du kommer att jobba med handläggning av riskbaserad tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR och kompletterande lagstiftning. Därtill kommer du hantera remisser, vara involverad i domstolsprocesser samt ge skriftlig och muntlig vägledning till myndigheter, företag och organisationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur. Kand. eller juristexamen, är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har därutöver minst fyra års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av tillsynsarbete
• Erfarenhet av att leda tillsynsarbete
• Erfarenhet av lagstiftningsarbete
• Erfarenhet av att driva domstolsprocesser
• Kunskap om dataskyddslagstiftning och praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa regler inom privat eller offentlig sektor
• Kompetens inom it- och informationssäkerhet och förståelse för teknikrelaterade frågor, exempelvis artificiell intelligens
Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, noggrann, ansvarstagande och prestigelös. Du driver proaktivt dina uppgifter framåt, är beslutsför och kan självständigt lösa kvalificerade uppgifter i en komplex arbetsvardag. Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, kommunikativ och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna:
• Rekryteringskonsult Nele Turemark, 070-248 99 77
• Enhetschef Jenny Bård (tf enhetschef offentlig verksamhet), 08-657 61 54
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Du registrerar din ansökan enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Sista dag för ansökan är den 11 januari 2026.
Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.
Om IMY
Det är vi som granskar att företag, myndigheter och andra aktörer följer dataskyddsförordningen - GDPR. Vi utbildar och vägleder dem som behandlar personuppgifter, och påverkar även lagstiftningen. Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering.
Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i EU arbetar vi för att medborgarnas personuppgifter ska ha samma skydd i hela unionen. Vi erbjuder en spännande, dynamisk och trivsam arbetsplats. Här får du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Våra värdeord - tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens - genomsyrar vårt arbete. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle - tillsammans värnar vi den personliga integriteten. Läs gärna mer om oss på www.imy.se. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9643823